X Factor, Morgan contro tutti: i litigi con i giudici, cosa è successo nell’ultimo LIVE?

X Factor 2023, Morgan in guerra contro tutti: litigi con tutti durante il LIVE. Il cantante si scaglia contro Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, concedendosi anche una battuta fuori luogo a Francesca Michielin. Che cosa è successo?

Litigi furiosi ad X Factor 2023, Morgan contro tutti: che cosa è successo?

L’ultimo LIVE di X Factor 2023 è stato di fatto un one-man show con protagonista un Morgan velenosissimo. Il leader dei Blue Vertigo si è scagliato in più occasioni contro gli altri giurati del talent, senza risparmiare nessuno. Il cantante ha inoltre accusato la produzione di favoritismi dopo l’eliminazione dei Sickteens e di Selmi, lasciando la sua squadra solo con gli Astromare.

L’ospitata di Annalisa, criticata da Morgan per il suo brano Bellissima, ha ispirato lo sfogo di Dargen D’Amico che ha rimproverato aspramente il collega: “Io rispetto i musicisti. Tu dovresti insegnare il rispetto ai tuoi ragazzi. Io apprezzo gli artisti, non mi ergo a capo di “sta verga” e vorrei che si fosse sinceri fuori e dentro di qui. Non mi dici dietro le quinte che mi sono piegato al music biz perché conosco un autore di Annalisa. Anche se non apprezzo il genere che fai, tu hai un ruolo molto importante ed è quello di insegnare il rispetto per la musica. Questa è l’idea che ho di un grande artista e non di un mostro della televisione”. La risposta di Morgan non si fa attendere: “Io rispetto te come persona così come rispetto chi sceglie di fare il musicista. Quelli che fanno musica solo per chi vuole andare in classifica, no. Il music biz è fatto di persone squallide“. I due han continuato a punzecchiarsi anche durante l’esibizione di Maria Tomba. Troppo distratti dalla discussione, non hanno ascoltato la cantante, irritando non poco Fedez.

Gli scontri con Fedez, Ambra Angiolini e Francesca Michielin

Aspri anche i battibecchi con gli altri suoi colleghi. In prima fila c’è Fedez, a cui Morgan rivolge un ironico: “Vuoi farmi da psicologo?”. Il rapper risponde: “Non ne sarei in grado”. Morgan chiude con malizia, attirandosi i fischi del pubblico: “Eh no, sei troppo depresso”. Il giudice non ha risparmiato neanche Francesca Michielin, infierendo dopo la figuraccia della conduttrice della scorsa puntata. La conduttrice aveva chiesto a Colapesce come era stato lavorare con Ivan Graziani, inconsapevole che l’artista aveva in realtà collaborato con il figlio del chitarrista, morto nel 1997. Ad una settimana dalla gaffe, Morgan prende in giro Francesca: “Ivan Graziani ti aspetta nel backstage, è con Annalisa”. Non c’è pace neanche con Ambra Angiolini. Nel fuori onda il cantante è stato ripreso nel bel mezzo di un’accesa discussione con la collega, che si è poi conclusa con Morgan che la manda a quel paese.

Lo sfogo su Instagram: “Io e i miei ragazzi umiliati”

Morgan si è infine lasciato andare in uno sfogo sulla pagina ufficiale di X Factor: “La parola giusta credo sia “umiliazione”. C’è molta gente che gode nell’umiliarmi. Ad esempio la messinscena degli Astromare era umiliante nei loro confronti. Così come la messinscena dei sickteens. In relazione ai colossal a cui sono stato costretto ad assistere sentendo me e i miei ragazzi UMILIATI. Senza contare l’umiliazione dell’ospitata Annalisa. Senza contare l’umiliazione di non aver potuto scegliere i brani per la giostra e rigorosamente non poter attingere dalle assegnazioni quando invece tutti gli altri hanno avuto questa libertà. Che schifo. Io non accetto l’umiliazione perché sono bravo mi impegno e conosco la musica. È l’unico mezzo che hanno quelli che non sanno combattere lealmente perché non hanno le competenze, solo colpi bassi. E poi una volta ESASPERATO ED UMILIATO non posso manco fare una battutina ? Ma siete totalmente fuori o siete dei bot?“.