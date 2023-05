Roma-Siviglia in finale di Europa League: quando si gioca, dove vederla e i biglietti

Roma-Siviglia è la sfida della fina di Europa League. Dopo l’ultima notte europea, sono state decretate le due squadre che si sfideranno per conquistare il secondo trofeo più ambito in termini di competizione europea.

Roma-Siviglia in finale di Europa League: quando si gioca

Roma contro Siviglia sarà la finale dell’Europa League che si giocherà mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Il club giallorosso ha pubblicato un messaggio emozionante per presentare la sfida: “Alcuni di noi il 22 maggio 1991 non erano ancora nati. Molti di noi quella finale di ritorno l’hanno vissuta. Trentadue anni dopo, la Storia convoca la Roma e i romanisti per una nuova finale di quella che una volta si chiamava Coppa UEFA e oggi è l’Europa League. Davanti a noi, adesso c’è un sogno. Dista solo 90 minuti. Si ambienta a Budapest, alla Puskas Arena. L’avversario stavolta è il Siviglia”.

Roma-Siviglia in finale di Europa League: dove vederla

La finale di Europa League tra il Siviglia e la Roma sarà possibile seguirla in diretta tv su DAZN, Sky e in chiaro per tutti su TV8. In streaming il match è invece in diretta su Sky Go, NOW Tv e DAZN.

I biglietti della partita

“I posti a disposizione della Roma saranno più di quelli che c’erano per Tirana un anno fa, ma non saranno certamente sufficienti a soddisfare l’enorme, logica, innamorata richiesta di tutti noi”, recita così il comunicato del club giallorosso nell’annunciare i biglietti disponibili per i tifosi della Roma. I biglietti saranno distribuiti in modalità digitale dalla Uefa tramite l’apposita App “Uefa Mobile tickets”entro la serata di venerdì 26 maggio.

Ecco le indicazioni e le informazioni pubblicate sul sito della Roma. “La fase di prenotazione dei codici scatterà alle ore 9:00 di venerdì 19 maggio e si concluderà alle ore 13:00 di sabato 20 maggio. In fase di prenotazione sarà possibile selezionare la categoria di posto che si vorrà acquistare. Il settore visualizzato sulla mappa è puramente indicativo: il posto effettivo sarà assegnato dalla Uefa al termine del processo di assegnazione dei posti. Potrà essere prenotato esclusivamente un codice di accesso per singola operazione e fino a un totale di due codici per singolo account MYASR. Ogni codice darà diritto all’acquisto di un solo biglietto valido per la categoria di prezzo prescelta. Il codice di accesso sarà inviato all’indirizzo e-mail collegato all’account MYASR. Una volta ottenuto il codice di accesso, il biglietto potrà essere comprato sul portale Uefa a partire dalle ore 13:00 di sabato 20 maggio, fino alle ore 13:00 di mercoledì 24 maggio”. Di seguito i prezzi dell’evento: