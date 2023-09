Francesca Michielin, come sta e perché ha interrotto il tour: “Ho dolori addominali”

Francesca Michielin ha annullato tutte le date del suo tour per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dopo l’annuncio dell’intervento e lo stop di sole due tappe, sembrava che l’artista potesse continuare ma è stata costretta a fermarsi.

Francesca Michielin, come sta

Francesca Michielin aveva annullato solo due date del suo tour per problemi di salute.! Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date“ aveva fatto sapere la cantante qualche settimana fa.

Tuttavia, le sue condizioni di salute si sono aggravare perché l’artista ha annullato tutte le date del suo tour. “Nell’ultimo anno ho capito che non possiamo avere il controllo su tutto, anzi: ho capito, o meglio, accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più, ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione”, di profonda insicurezza e vulnerabilità, anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo”.

La cantante non ha specificato che tipo di problemi ha accusato ma ha continuato il suo sfogo sui social: “Vi scrivo questo proprio perché un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, continuando a fare la mia vita, nonostante la presenta costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità”.

Perché ha interrotto il tour: “Ho dolori addominali”

Dunque, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, Michielin ha annunciato lo stop del suo tour come lei stesso ha spiegato sui social. “Ci tenevo a raccontarvi quello che mi è successo nell’ultimo anno. Purtroppo non sarò in grado di tornare presto sul palco come pensavo, ma sono costretta ad annullare le ultime date del tour, sono molto dispiaciuta…”.

Poi, nel suo lungo racconto ha aggiunto: “Provando a fare il consueto training vocale ho avvertito dei dolori addominali che sono diventati insostenibili. Non è il momento di tornare sul palco, ho bisogno di prendermi ancora qualche settimana per tornare a fare il mio lavoro“.