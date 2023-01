Giuseppe Pambieri, chi è l’attore e regista: film, vita privata, moglie, figlia

Chi è Giuseppe Pambieri, attore e regista lombardo. Scopriamo qualcosa in più sul noto interprete lombardo, con una lunga carriera tra cinema, tv e teatro. Dai film e serie più noti alla sua vita privata.

Chi è Giuseppe Pambieri, vita privata e carriera dell’attore e regista

Nato a Varese il 18 novembre 1944, Giuseppe Pambieri ha 78 anni ed è un noto attore e regista italiano. Da giovane alterna gli studi di Giurisprudenza a quelli di recitazione al Piccolo Teatro di Milano. Ben presto la sua passione per lo spettacolo prende il sopravvento e Pambieri si lancia a teatro, partecipando a diversi spettacoli. In particolare, trova il successo in tv grazie allo sceneggiato Le Sorelle Materassi, interpretando il ruolo di Remo. Ha spesso ruoli di spicco a teatro: ricordiamo la sua partecipazione alla Bisbetica Domata di William Shakespeare nel 1981 nel ruolo di Petruccio, e a Pallottole su Broadway di Woody Allen nella stagione 98-99.

Nel corso della sua carriera si divide tra cinema, teatro e televisione. Sul piccolo schermo recita in La scuola delle mogli, Rete tre, Ligabue, Incantesimo e molte altre serie. Recita spesso anche sul grande schermo in film come La liceale, Il deserto dei tartari, Il mondo dei sensi di Emy Wong, Il conte Tacchia e anche To Rome with Love.

Vita privata: moglie, figlia

Giuseppe Pambieri è sposato da diversi anni con Lia Tanzi, attrice di tv e cinema e sua compagna sul palco e nella vita. I due si conoscono alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, e convolano a nozze il 18 luglio 1970. Dal loro amore nasce una figlia, Micol Pambieri, che ha deciso di seguire le orme dei genitori e di darsi al teatro. Micol è sposata, ma si sa molto poco circa la sua vita privata. Negli anni si è rivelata un’artista molto versatile dagli interessi assai variegati: si dedica all’arte, alla fotografia, all’architettura ed ha anche un’attività imprenditoriale. Nel 2020 scrive inoltre il libro 10k di perversione.