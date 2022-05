X Factor 2022, quando cominciano le audizioni? Tutte le novità in arrivo

X Factor 2022, quando cominciano le audizioni? Come partecipare come pubblico? Chi sono i nuovi giudici e la nuova presentatrice?

X Factor 2022, quando cominciano le audizioni e come partecipare come pubblico

Manca poco all’inizio delle audizioni per X Factor 2022. Una valanga di nuovi, talentuosi concorrenti metterà in mostra le proprie abilità nel tentativo di strappare il fatidico “Sì” dei giudici. Quando avranno inizio le prove? Le audizioni partiranno a giugno all’Allianz Cloud di Milano e, per la prima volta dopo due anni di pandemia, saranno aperte al pubblico.

Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno, a partire dalle ore 15.30 fino a mezzanotte, con convocazione alle 13.45.

Per partecipare come pubblico è necessario scrivere una mail a [email protected], indicando la data preferita, il numero di componenti del gruppo e le generalità dei partecipanti (nome, cognome, età). Va inoltre specificato almeno un numero di telefono per il referente del gruppo e un genitore/delegato responsabile in caso di presenza di un minore. L’età minima per assistere alle registrazioni è di dodici anni.

Tutte le novità: chi sono i nuovi giudici e la nuova conduttrice

Sono stati finalmente annunciati tutti i nuovi membri della giuria di X Factor e la nuova conduttrice. Sono stati annunciati gli ultimi due giudici che affiancheranno Ambra Angiolini e Fedez nel corso del programma.

Si tratta di due rapper molto conosciuti al pubblico italiano: Rkomi, rapper milanese in ascesa, e Dargen D’Amico, il “cantautorap” che ha conquistato il pubblico italiano al Festival di Sanremo 2022 con Dove si balla. La conduzione è invece affidata alla cantante Francesca Michielin, che ha trovato la fama diversi anni fa proprio grazie a X Factor, partecipando alla quinta edizione del talent.