Di cosa parla “Dove si balla”, la canzone di Dargen D’Amico – TESTO

Una delle canzoni che stanno maggiormente emergendo dal Festival di Sanremo 2022 è Dove si Balla di Dargen D’Amico. Il cantautore milanese, 40 anni già compiuti, ha cantato un brano che già sta diventando un tormentone.

Di cosa parla “Dove si balla”

Riguardo alla canzone Dove si balla, che ha particolarmente colpito il pubblico di Sanremo 2022, è stato chiesto in più occasioni a Dargen il significato profondo della sua canzone.

Lo ha spiegato in parte in una intervista a Grazia, dove ha raccontato la genesi del suo testo. “Avevo l’idea di iniziare la canzone con la frase mi piace la musica dance, poi mi sono accorto che avevo collegato la musica dance a momenti di svago che da molto non ho più occasione di prendermi, e tutto si è connesso a quello che sto vivendo assieme con il paese“ ha infatti commentato a Grazia.

Alla successiva domanda se poi la sua fosse o meno una canzone leggera, Dargen ha risposto dicendo che “non so se la canzone è impegnata, forse è impegnativo il momento che stiamo attraversando”.

Chi è Dargen D’Amico

Dargen D’Amico è un cantante milanese di 41 anni che ha alle spalle una solida carriera hip-hop. Dietro le quinte ha lavorato per molti artisti (primo fra tutti Fedez con cui ha collaborato al brano Mille) ed è un grande conoscitore di musica italiana.

Ha conquistato il suo pubblico con la sua ironia, la sua poetica impegnata e il suo look caratteristico (è sempre nascosto da un paio di occhiali da sole) e ha collaborato anche con Marracash, Max Pezzali, J-Ax.

Testo della canzone

Mi piace la musica dance

Che pure un alieno la impara

E mi piace mi piace mi piace

Che non mi sento più giù

(Più giù)

Mi piace perché sa di te

Di quando ballavi per strada

E mi piace mi piace mi piace

Anche se non ci sei più

Ultimamente dormo sempre anche se non sogno

Senza live con il pile sul divano

Se dormi troppo poi ti svegli morto

Sono d’accordo..

Quindi dove andiamo?

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le cartoline

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Dai metti la musica dance

Che tremano i vetri di casa

E la sente la sente la sente

Anche un parente di giù

(Ciao zio Pino!)

Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno

Ciao che fai? Quanto stai qui a Milano?

Ma se ci scopre tu sei un uomo morto

Sono d’accordo..

Non glielo diciamo

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine fermi al confine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla

Finalmente ho 40 anni ed ho ancora fame

Io non parlo col mio cane ma c’è un bel legame

E sto anche vedendo una

Sono già tre sere

Per ora mangiamo assieme

Ma promette bene

E non si può fare la storia se ti manca il cibo

Tu m’hai levato tutto tranne l’appetito

Ogni tanto in lontananza sento ancora musica

che fa

Pà para-rà Pararà pa-pa

Dove si balla

Fottitene e balla

Tra i rottami

Balla per restare a galla

Negli incubi mediterranei

Che brutta fine le mascherine

La nostra storia che va a farsi benedire

Ma va’ a capire perché si vive se non si balla