Francesca Michielin a X Factor 2022: è la nuova conduttrice

Francesca Michielin a X Factor 2022: la cantante in passato ha già vinto l’edizione da concorrente, mentre le ultime voci la vorrebbero alla guida del talent musicale.

Francesca Michielin a X Factor 2022

Francesca Michielin ha un rapporto molto stretto con il talent musicale di X Factor. Il suo boom e il suo successo arriva nel 2011 quando partecipa all’edizione di X Factor 5 e facendosi così conoscere a tutta Italia. Proprio durante questo periodo la sua carriera inizia a decollare e partirà da lì a poco a pubblicare i primi dischi come Distratto, Riflessi di me, di20, 2640 e Feat (Stato di natura). Alcuni dei suoi successi più importanti sono Vulcano, Nessun grado di separazione, Chiamami per nome (con Fedez) e Riflessi di me.

La cantante è la nuova conduttrice

Il nome di Michielin alla conduzione del talent sarebbe una svolta storica perché si tratterebbe di una prima figura femminile alla guida di X Factor, dopo due stagione con Facchinetti, dieci anni con Cattelan e l’ultima con Ludovico Tersigni.

L’anticipazione è stata riportata dal sito Davide Maggio, dunque deve ancora essere confermata. Dopo l’annuncio di Fedez e Ambra Angiolini come giudici, il talent deve ancora completarsi ufficialmente nella sua formazione.

