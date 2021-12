Chi è Baltimora, il giovane vincitore di X-Factor 2021

Chi è Baltimora, vincitore di X-Factor 2021? Il cantante ventenne, membro della scuderia di Hell Raton, è il vincitore dell’ultima edizione del talent show di Rai 2. Ha sfidato in finale gIANMARIA, della squadra di Emma Marrone, i Bengala Fire di Manuel Agnelli e Fellow, dal rooster di Mika.

Chi è Baltimora, il giovane cantante vincitore di X-Factor 2021

Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, nasce ad Ancona nel 2001. Fin da piccolo adora la musica, ma si avvicina alla carriera canora solo durante l’adolescenza, ai tempi del liceo. In questo periodo, Baltimora impara a suonare il pianoforte e compone i suoi primi brani, esplorando anche il mondo della produzione discografica. Prima di partecipare ad X-Factor 2021 pubblica tre singoli: Baltimora, da cui prende il nome, e Colore e Altro, che porta alle audizioni del programma. La sua esibizione convince il giudice Hell Raton che lo accoglie in squadra.

Poco prima dell’inizio del programma, il giovane cantante ha pubblicato un altro singolo Luci Spente, che è stato molto apprezzato dai fan e gli addetti ai lavori. Baltimora ha inoltre creato, in occasione del programma, un profilo instagram ufficiale che conta oltre 40mila follower.

La finale di X-Factor

La serata finale della quindicesima edizione di X-Factor è stata arricchita da ospiti d’eccezione. I Coldplay sono tornati dopo l’ospitata del 2015, portando i pezzi My Universe e Higher Power, tratti dal loro ultimo album. Sono poi tornati i Maneskin, i vincitori di Sanremo ed Eurovision nati proprio nel talent di Rai 2, che si sono esibiti nella cover di Beggin, loro hit mondiale.

Grazie @XFactor_Italia per averci accolti ancora una volta su un palco per noi così importante, è stato magico ❤️‍🔥 Thank you @XFactor_Italia for having had us once again on such a beloved stage, it’s been magical ❤️‍🔥 #XF2021 pic.twitter.com/BZIf7XDL81 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) December 9, 2021

Dopo le eliminazioni dei Bengala Firee di Federico Castello, in arte Fellow, rispettivamente al terzo e al quarto posto, Baltimora ha affrontato gIANMARIA nella manche finale. I due giovani artisti si sono esibiti in due pezzi originali: Baltimora ha cantato Altro, mentre gIANMARIA il suo pezzo Suicidi. Alla fine ha avuto la meglio il cantante di Ancona, regalando ad Hell Raton il bis dopo la vittoria nel 2020 della cantante della sua squadra Casadilego. Baltimora ha commentato la vittoria incredulo: “È qualcosa di assurdo: ho sempre fatto musica per me, è qualcosa che mi è sempre piaciuto fare. Mi sono divertito tantissimo”.