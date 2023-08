Angelo Duro a Taormina: dopo la multa il comico querela il sindaco

Angelo Duro a Taormina continua a generare polemiche più che risate del pubblico. Il comico dopo essere stato multato dal sindaco per imbrattato dei manifesti in città, ironizza richiamando di nuovo l’attenzione del primo cittadino.

Angelo Duro a Taormina: la polemica

Angelo Duro è stato a Taormina ma questa volta a far parlare non è stato il suo spettacolo ma ben altro. Il comico è stato beccato dal sindaco Cateno De Luca mentre imbrattava i manifesti in città. l signor Angelo Duro verrà al Palazzo Municipale per spiegare le ragioni dei suoi disegni artistici. Abbiamo già proceduto ad identificarlo e multarlo addebitando anche i costi della rimozione dei manifesti imbrattati”, aveva scritto così il sindaco Cateno De Luca attaccando pesantemente il comico.

Dopo la multa il comico querela il sindaco

Lo stesso comico dopo il suo show sul palco di Taormina, ha lanciato un attacco al primo cittadino dichiarando tra l’altro di aver pagato la multa di 600 euro. “Ho portato tanti soldi in città e fatto lavorare albergatori, ristoratori e molte altre attività con il mio evento – il suo pensiero – pure il Comune ho fatto lavorare, pagando la multa di 600 euro. Ditemi se questa non è generosità. E altruismo. Ve lo dicevo che sono cambiato”.