Il rischio di Terza guerra mondiale è davvero concreto? E chi vincerebbe tra la Russia e gli Stati Uniti? Una risposta a questa domanda si può dare solo (almeno per ora) sulla base dei dati in termini di potenza bellica.

Terza guerra mondiale: chi vincerebbe tra la Russia e gli Usa?

Il Global Firepower ha fatto a riguardo la classifica dei 140 paesi più forti e attrezzati militarmente. Le più attenzionate, ovviamente, sono le prime 10 posizioni dove a far paura per ambizioni e tensioni ci sono tre super potenze che ultimamente non si sono mostrate ‘alleate’:

USA – 0,0453; Russia – 0,0501; Cina – 0,0511; India – 0,0979; Giappone – 0,1195; Corea del Sud – 0,1261; Francia – 0,1283; Regno Unito – 0,1382; Pakistan – 0,1572; Brasile – 0,1695

L’11esimo posto in classifica è occupato dall’Italia con un punteggio di 0,1801.Cio significa che gli Stati Uniti, almeno per potenza bellica legata all’esercito, sono ancora al primo posto.

La Francia è il paese dell’Unione Europea con la potenza bellica più considerevole.

Le armi nucleari

Uno scoppio di una terza guerra mondiale, però, porterebbe a uno scontro anche tra potenze nucleari. La Russia, infatti, ha a disposizione armi nucleari che potrebbe utilizzare (così come gli Stati Uniti d’America). Le armi nucleari sono tenute sotto controllo dal Trattato di non Proliferazione Nucleare (TPN) del 1970.

La Russia e missile ipersonico di Putin

La Russia ha però a disposizione anche Zircon, il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare lunghi voli aerodinamici. Un pericolo in più in quanto il missile ha una gittata massima è di 1.000 chilometri.

Leggi anche: Ucraina, l’Italia entra in guerra contro la Russia?

Leggi anche: Russia Ucraina, Draghi: cosa farà l’Italia

Leggi anche: Terza Guerra mondiale, quanto è reale il rischio?

Leggi anche: Usa e Russia, gli eserciti più potenti al mondo: la classifica

Leggi anche: Membri Nato, quali sono i paesi dell’Alleanza Atlantica

Leggi anche: Russia Ucraina, che forze ha la Nato e dove sono schierate

Leggi anche: La Russia ha armi nucleari? E l’Ucraina?

Leggi anche: Russia, armi ed esercito a disposizione di Putin nella guerra contro l’Ucraina