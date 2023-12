Zeman, come sta dopo il malore: ricoverato in ospedale

Zeman è stato colto da malore ed è stato ricoverato in ospedale in queste ore. Ecco come sta l'allenatore del Pescara,

Zeman è stato colto da un malore improvviso: l’allenatore del Pescara si trova attualmente ricoverato in ospedale e lo sarà anche nei prossimi giorni per valutare l’evolversi della situazione e tenere sotto controllo le condizioni di salute del boemo.

Zeman, come sta dopo il malore

Zdenek Zeman ha avuto un improvviso malore nelle scorse ore: l’allenatore del Pescara è stato colto da una lieve ischemia. Il boemo è stato immediatamente ricoverato in ospedale dopo il malore. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’allenatore dovrebbe rimanere ricoverato presso la clinica “Pierangeli” di Pescare fino all’antivigilia di Natale. In queste ore, i medici stanno valutando la terapia per cercare di capire se si può evitare l’intervento chirurgico per la pulizia della carotide ostruita.

Ricoverato in ospedale

“Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento, mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara”, si legge nella nota del Pescara, attualmente terzo nel girone B di Serie C. “La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”, aggiunge il club abruzzese.