Usa e Russia, gli eserciti più potenti al mondo: la classifica

Usa e Russia, gli eserciti più potenti al mondo

Tra gli eserciti più forti al mondo c’è un testa a testa per il primo e secondo posto tra Stati Uniti e Russia. Il sito Global Firepower ha analizzato l’indice della forza militare dei Paesi del mondo, tenendo conto di oltre 50 fattori.

Il punteggio di Russia e Stati Uniti si alza avendo entrambi a disposizioni le armi nucleari che aprano a un nuovo scenario di guerra. La Russia negli ultimi anni, sotto l’influenza e poter di Putin, si è militarmente attrezzata tanto da potersi permettere l’invasione in Ucraina e tutte le possibili conseguenze che potrebbero derivare con l’inserimenti di altri paesi.

Tra i fattori principali che influenzano il punteggio e la forza militare di un paese, ecco alcuni:

Disponibilità e diversità di mezzi e armamenti (aerei da combattimento, carri armati, unità navali ecc.);

Personale militare complessivo;

Budget stanziato;

Popolazione totale, che può essere coinvolta in caso si necessiti di manodopera;

Avanzamento tecnologico della Nazione;

Condizioni geografiche, logistiche, industriali ed economiche;

Usura dei mezzi;

Numero di paesi alleati sui quali fare affidamento.

La classifica

Sempre il Global Firepower ha stilato la classifica di 140 paesi più forti e attrezzati militarmente. Ecco le prime 10 posizioni dove a far paura per ambizioni e tensioni ci sono tre super potenze che ultimamente non si sono mostrate ‘alleate’:

USA – 0,0453; Russia – 0,0501; Cina – 0,0511; India – 0,0979; Giappone – 0,1195; Corea del Sud – 0,1261; Francia – 0,1283; Regno Unito – 0,1382; Pakistan – 0,1572; Brasile – 0,1695.

L’11esimo posto in classifica è occupato dall’Italia con un punteggio di 0,1801.

