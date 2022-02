La Russia ha armi nucleari? E l’Ucraina?

La Russia ha armi nucleari? Quali paesi ad oggi dispongono di armamenti nucleari e come verranno utilizzati in questo conflitto che è appena nato. L’Ucraina invece? Ecco le parole di Putin a riguardo.

La Russia ha armi nucleari?

Putin fa paura non solo per il suo passato e per la sua reputazione ma anche perché la Russia ha a disposizione armi nucleari che potrebbe utilizzare con lo scoppia della guerra in Ucraina.

La Russia è tra gli stati in possesso di armi nucleari, tenute sotto controllo dal Trattato di non Proliferazione Nucleare (TPN), sancito nel 1970. Ha assemblato il suo armamentario nucleare a partire dal 1° gennaio 1967.

Nelle settimane scorse ci sono state delle esercitazioni con le armi nucleari a disposizioni e dunque si è potuto fare una sorta di inventario, anche se non completo, viste le risorse economiche e militari a disposizione di Putin e della Russia.

Alcuni dei missili con capacità nucleari lanciati sono stati:

“Kinzhal” e “Zirkon”: due missili da crociera ipersonici;

“Yars” partito dal nord della Russia fino al territorio di Kamchatka;

“Iskander” è partito dalle steppe intorno ad Astrakhan;

Sottomarini, bombardieri e missili intercontinentali basati a terra.

E l’Ucraina? Le parole di Putin

Ci sono anche altri paesi che sono in possesso di armi nucleari. Tra questi non figura né l’Ucraina né l’Italia. Putin però crede che l’Ucraina sarà in grado di avere a disposizione le armi nucleari.

Nel suo discorso in cui ha annunciato l’attacco e l’inizio del conflitto ha dichiarato che l’Ucraina si sta muovendo per non farsi trovare impreparata. “Sappiamo che ci sono già informazioni che l’Ucraina vuole costruire le proprie armi nucleari. Non è un’accusa a vuoto”, ha detto Putin, affermando che l’Ucraina “di fatto dispone ancora della tecnologia nucleare sovietica” e degli strumenti per “trasportare queste armi”.

Ecco gli altri paesi che possiedono armi nucleari:

USA ;

; Regno Unito;

Francia;

Cina;

Pakistan;

India;

Nord Corea.

