Fedez contro il viceministro Bignami con la sua foto strappata: attacco anche alla ministra Roccella e al Codacons

Fedez si è esibito durante la seconda serata del Festival di Sanremo sulla nave Costa Smerarla. Senza accordi, il rapper ha attaccato alcune figure della politica italiana ed addirittura ha strappatola foto di un viceministro.

Fedez contro il viceministro Bignami con la sua foto strappata

Durante la seconda serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Fedez ha cantato a bordo della Costa Smeralda con la sua Problemi con tutti (Giuda) ma nella prima parte si esibisce in un freestyle con cui attacca alcuni personaggi della politica attuale. In particolare, ad essere preso di mira è stato il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami. “Purtroppo l’aborto è un diritto: sì, ma non l’ho detto io, ma un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti”.

“Il testo non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo la piena responsabilità di quello che ho detto”, ha precisato il cantante alla fine della sua esibizione dopo aver stracciato la foto di Bignami.

Attacco anche alla ministra Roccella e al Codacons

Nel testo del rapper ci sono attacchi per tutti. Nel testo di Fedez c’è anche la ministra Roccella che in Aula aveva protestato contro la presenza dell’artista gender fluid Chemical. “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto”. E poi anche un riferimento alla sua malattia e alla morte di Gianluca Vialli. “Ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto, se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco”.

