L'Italia è entrata in guerra contro la Russia sì o no? E qual è il ruolo dell'Europa e dei paesi occidentali in questo conflitto?

L’Italia entra in guerra contro la Russia? Cerchiamo di fare chiarezza per capire meglio cosa sta accadendo e quando l’Italia è coinvolta in questa vicenda internazionale.

Ucraina, l’Italia entra in guerra contro la Russia?

Alla domanda se in Ucraina, l’Italia entra in guerra contro la Russia la risposta è no. Gli Stati Uniti e la Nato hanno dichiarato che non interverranno militarmente per un motivo in particolare: l’Alleanza Atlantica (NATO) prevede di difendere da un attacco esterno gli stati membri e l’Ucraina non lo è.

Quello che la Nato ora sta facendo è uno spostamento di truppe americane per cercare dissuadere Vladimir Putin ad attaccare i paesi della Nato. Putin per ora non ha ancora sostenuto di voler attaccare un paese Nato, ma ha promesso “ripercussioni mai viste” in caso di interferenze straniere nel conflitto in atto in Ucraina. Quello che le truppe Nato stanno cercando di fare attualmente è rafforzare i confini dei paesi che sono all’interno della Nato cercando di creare un deterrente.

Il ruolo dell’Italia

Anche l’Italia però, benchè non ufficialmente in guerra, parteciperà in qualche modo alla guerra in corso in Ucraina. Stati Uniti, Regno Unito e altri paesi europei, infatti, hanno già fornito aiuti militari a Kiev in previsione dell’attacco russo ed è possibile che questi saranno aumentati.

La prossima mossa annunciata è cercare di fare delle pesanti sanzioni contro la Russia di Putin come deterrente a future escalation di questo tipo e l’Unione Europea e gli Stati Uniti si stanno muovendo in questa direzione.

