Amazon, un milione di euro a chi filma un Ufo: il nuovo concorso lanciato

Amazon mette in palio n milione di euro per chi riuscirà a filmare un ufo. Una trovata marketing per pubblicizzare il videocitofono Ring. Il concorso, chiamato Ring’s Million Dollar Search for Extraterrestrials, è rivolto solo a chi è residente negli Stati Uniti.

Amazon si è inventata un modo curioso per pubblicizzare il videocitofono Ring, offrendo un milione di euro a chi filma un Ufo con l’apparecchio. “Terrestri, non vediamo l’ora di vedere i vostri avvistamenti extraterrestri (interpretazione reale o creativa) tra pochi giorni. L’invio dei video riaprirà il 12 ottobre 2023. Attira gli extraterrestri decorando il tuo portico e il tuo prato con decorazioni di ispirazione aliena e impressionanti attrezzature high-tech. I nostri vicini intergalattici sono attratti dalle luci colorate, dai gadget affascinanti e dai proprietari di casa con costumi accessibili completi di antenne e occhiali. Puoi salutare i tuoi amici Starfarer aggiungendo risposte rapide intergalattiche al tuo Ring Video Doorbell. Con una manciata di messaggi a tema Alieno e Halloween tra cui scegliere, la tua risposta rapida automatica accoglierà gli ospiti con una risposta ultraterrena quando suonano il campanello”.

Il nuovo concorso lanciato

Il giudice del contest sarà l’astrobiologo e meteorologo Jacob Haqq Misrad, il quale sceglierà la “migliore prova scientifica” che dimostrerà l’esistenza di esseri extraterrestri. Allo stesso tempo, è stato previsto un un premio a coloro che riusciranno a creare un filmato fake “credibile”. In palio la possibilità di vincere una carta regalo da 500 dollari da spendere su Amazon.