Temptation Island 2023, anticipazioni terza puntata 10 luglio: falò e crisi per due coppie

Temptation Island 2023, le anticipazioni per la terza puntata del 10 luglio. Scopriamo cosa ci aspetta nella prossima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Altissima la tensione tra le coppie rimaste, due di loro verso il falò di confronto.

Temptation Island 2023, anticipazioni terza puntata 10 luglio

La terza puntata di Temptation Island 2023 andrà in onda lunedì 10 luglio alle 21.30 su Canale 5. Le coppie rimaste, dopo la riappacificazione di Isabella e Manu, sono ormai quasi tutte ai ferri corti. In particolare, secondo le ultime anticipazioni, nella puntata di stasera potrebbero avere luogo ben due falò di confronto. È ormai inevitabile il faccia a faccia tra Davide e Alessia, il 39enne è stanco degli atteggiamenti della compagna e vuole chiarimenti immediati. Il conduttore Filippo Bisciglia ha inoltre rivelato che almeno un’altra coppia si incontrerà al fatidico falò: di chi si tratta?

Resa dei conti tra Davide e Alessia: “Sono innamorato ma arrabbiato”

Con Alessia sempre più vicina al suo tentatore, Davide ha scelto di agire e di richiedere il falò di confronto. Nonostante il tradimento della compagna, motivo dietro la partecipazione della coppia a Temptation Island 2023, il 39enne si dice ancora innamorato di lei. Anche per questo vuole parlarle faccia a faccia, per chiarire una volta per tutti se c’è un futuro per la loro relazione: “Non ti nego che in questi giorni ho avuto tanta malinconia, però ho pensato molto e il mio pensiero è sempre stato rivolto ad Alessia. Al cuor non si comanda e, nonostante tutto, io sono innamorato di lei. Ma sono anche arrabbiato perché non mi sta dando quelle risposte che lei voleva tanto darmi e allora vorrei capire che cosa vuole. E voglio chiederglielo adesso con un falò di confronto immediato. Non ha più senso stare qui perché io ho capito quello che voglio: voglio Alessia. Bisogna sapere cosa vuole lei, se preferisce me o vuole continuare a conoscere questo ragazzo e in quel caso amici più di prima”.

Chi sarà la seconda coppia al falò? Le anticipazioni di Bisciglia

Filippo Bisciglia si è tenuto sul vago quando ha anticipato la possibilità di un secondo falò di confronto. Sono tante le coppie partecipanti ormai al punto di rottura che potrebbero richiedere un faccia a faccia immediato. I candidati più probabili sono Gabriela e Giuseppe, con la giovane ormai sfinita degli atteggiamenti fin troppo libertini del suo compagno. Giuseppe si prende ormai sempre più confidenze con la sua tentatrice e potrebbe aver superato il limite. Alcune clip pubblicate su Instagram mostrano una Gabriela ormai in lacrime: che cosa avrà visto?

Occhi aperti anche per Daniele e Vittoria, anche loro al capolinea. Il 33enne ha reagito malissimo ad alcuni recenti video sulla compagna ed ha reagito con rabbia: “Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto. Se ne andassero a fan***o tutti e due”. La tensione è altissima anche tra Mirko e Perla e tra Francesca e Manuel. Per una di queste coppie potrebbe essere arrivato il momento della resa dei conti.