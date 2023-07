Isabella e Manu lasciano Temptation Island 2023, cosa è successo?

Isabella e Manu lasciano Temptation Island 2023 dopo il falò di confronto: cosa è successo? La coppia ha scelto di chiudere la propria esperienza in Sardegna dopo appena una settimana, che cosa si sono detti?

Isabella e Manu lasciano Temptation Island 2023, che cosa è successo?

Dopo appena due puntate dall’inizio di Temptation Island 2023, una delle coppie ha già deciso di lasciare il programma. Isabella Recalcati e Manuel Marascio, dopo il falò di confronto anticipato, hanno scelto di chiudere prima del previsto la loro esperienza nel reality show di Filippo Bisciglia. È stata Isabella a chiedere di vedere il suo fidanzato, molto ferita dalle sue dichiarazioni nell’ultima settimana. Manu l’aveva infatti accusata di averlo sempre sminuito: “Non mi sento accettato, non ce la faccio. Secondo me lei si vergogna di quello che faccio. Lei scredita il lavoro che faccio, dice che fare il tramviere è un lavoro manuale, una cagata, per lei i lavori veri sono altri”.

Il falò e la commozione della coppia: “Non voglio la luna, voglio solo stare bene con te”

Una volta faccia a faccia, Isabella ha messo le cose in chiaro: “Avrei voluto che tu ogni tanto avessi un po’ di iniziativa, di spirito, invece sento delle cose che mi fanno domandare: perché stai con me? Perché ogni volta che cerco di spronarti, visto che hai le capacità, viene visto come un modo per sminuirti?“. In seguito Manuel ha visto alcuni video in cui la sua fidanzata, tra le lacrime, parla di lui alle altre concorrenti: “Lo vedo arrendevole, è proprio l’iniziativa che manca, il dire di creare dei ricordi insieme. Quando dice che voglio che mi porti chissà dove non è vero. Il fatto che lui lo dica e lo pensi, vuol dire che non ha capito nulla. Io ci tengo talmente tanto a lui…Non vorrei mai che lui si sentisse sminuito“.

Commosso, Manu scoppia a piangere anche lui: “Non ce la faccio a vederla stare così, mi sento di merda. Ogni cosa che faccio, sbaglio”. Il 27enne poi confessa di aver paura di non essere una priorità per Isabella, che invece è sempre il suo primo pensiero: “Lei è la mia ragione di tutto”. Anche in questo caso, Isabella lo rassicura: “Non voglio farti sentire così, quando dico certe cose non le dico per sminuirti, non c’è cattiveria. Ma le dico per migliorare insieme, cerchiamo di stare meglio insieme. Io sto con te da tre anni, non da due mesi. Se non mi andassi bene non starei con te. Non voglio la luna, voglio stare bene con te“.

Nel corso del falò i due si riavvicinano sempre di più, confessandosi i loro dubbi e le loro paure, fino a stringersi in un dolcissimo abbraccio. A quel punto interviene Filippo Bisciglia, che chiede loro se vogliano lasciare il programma insieme. Isabella e Manu rispondono di si, preparandosi a tornare insieme a Milano più forti e saldi di prima.