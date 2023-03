Quanti sono i finalisti del GF Vip 7: favoriti, pronostici, chi è già in finale

Quanti sono i finalisti del GF Vip 7: favoriti, pronostici, chi sono i gieffini già in finale. Manca pochissimo al rush finale del reality più seguito e amato di Canale 5. Quali concorrenti si giocheranno il montepremi da 100mila euro?

Quanti sono i finalisti del GF Vip 7: chi è già in finale?

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. La finale del Grande Fratello Vip 7, in onda il prossimo 3 aprile, si fa sempre più vicina. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono rimasti in undici, solo alcuni di loro potranno accedere alla fase finale. I finalisti del GF Vip 7 saranno cinque, due dei quali sono già stati selezionati. Si tratta di Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, scelte dal pubblico grazie al televoto nelle scorse settimane. Rimangono quindi solo tre posti per nove concorrenti, che verranno assegnati nelle prossime settimane. Il terzo finalista verrà scelto nel televoto attivo fino al 20 marzo tra quattro gieffini: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Milena Miconi e Giaele De Donà.

Pronostici e favoriti, chi si giocherà gli ultimi tre posti?

Tre posti, nove vipponi e un montepremi da 100mila euro. Uno dei finalisti sarà senz’altro una delle quattro concorrenti nominate fino al 20 marzo. Le favorite sono Antonella e Nikita, beniamine del pubblico, che dovranno fare attenzione alla possibile outsider Giaele, che sta andando molto bene negli ultimi sondaggi. In caso di vittoria di una delle due, è assai probabile che anche l’altra riesca a spuntarla in un televoto successivo. Un trionfo di Giaele, tuttavia, cambierebbe molto le carte in tavola. Per quanto riguarda l’ultimo posto in finale, lo scontro al maschile è tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi. Il velenosissimo ex naufrago è tra i favoriti alla vittoria secondo i bookmaker, a patto che riesca a guadagnarsi un posto in finale. Daniele, da parte sua, ha un folto seguito grazie al suo tira e molla con Oriana Marzoli ed è andato vicinissimo al primo posto nell’ultimo televoto.