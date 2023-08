Chi era la ragazza di 17 anni uccisa da un’ameba mangia cervello in Georgia

Chi era la ragazza di 17 anni uccisa da un’ameba mangia cervello: era giovanissima e l’infezione si è diffusa dopo alcuni giorni di ritorno da una gita a lago. Non è il primo caso ma il sesto sempre in Georgia dal 1962.

Megan Ebenroth aveva solo 17 anni ed era una studentessa della Thomson High School, in Georgia, negli Usa. La ragazza è morta per una rara infezione cerebrale causata da naegleria fowleri, comunemente nota come ameba mangia-cervello. Megan prima di sentirsi male e poi vedere la sua vita spezzarsi improvvisamente per sempre è stata per qualche giorno in gita al lago e poi dopo è finita in terapia intensiva per poi non uscirne più viva.

Aveva fatto il bagno nel lago prima

Megan è morta dopo 11 giorni dal bagno nel lago e la causa, secondo i medici, è proprio la grave infezione. Per le autorità sanitarie pubbliche la ragazza è stata probabilmente infettata mentre nuotava in un lago o in uno stagno d’acqua dolce in Georgia. Si tratta del sesto caso del genere in Georgia dal 1962. L’ameba infetta le persone solitamente quando nuotano in acque dolci, come laghi o fiumi, occasionalmente può trovarsi anche nell’acqua del rubinetto. Entra nell’organismo attraverso il naso e attacca il cervello. In pochi riescono a sopravvivere. A metà luglio un 14enne della Florida è rimasto paralizzato e ora riesce a esprimersi unicamente sollevando un sopracciglio.

