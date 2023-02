Chiara Ferragni hot su Instagram: l’ultima collezione di intimo con seno in vista. Frecciatina della Lucarelli

Chiara Ferragni ha pubblicato delle foto molto sexy sul suo profilo di Instagram. L’influencer più famosa e forte d’Italia ha condiviso la sponsorizzazione del suo ultimo articolo indossandolo. Gli scatti sono davvero hot ed infatti hanno ottenuto tantissimi like. Tra i commenti, spicca, anche quello di Selvaggia Lucarelli.

Chiara Ferragni hot su Instagram: arriva la frecciatina della Lucarelli

Chiara Ferragni sarà presto la co-conduttrice a Sanremo 2023. Intanto, non rinuncia alla sua carriera da influencer che le frutta tantissimi soldi. Lancia così anche una sfida in vista della sua partecipazione al Festival: «La sfida di portare la moda a Sanremo», si legge tra le sue Instagram stories. «Davvero si vuole intestare la sfida di portare la moda a Sanremo? A parte che sta dando stracciarole alle altre conduttrici, ma poi pensa davvero che a Sanremo non sia mai arrivata la moda?», ha risposto la Lucarelli. Poi, ah aggiunto la giornalista: «Va bene il delirio di onnipotenza ma qua manca il senso di realtà».

Mentre l’ultimo suo post su Instagram della Ferragni, nel pubblicizzare un articolo, è davvero hot tanto da attirare tantissimi like e commenti. Qualcuno scrive: «Ha mostrato i capezzoli? Che cliché».

L’ultima collezione di intimo con seno in vista

La didascalia dell’ultimo post della Ferragni recita: «Mi sento me stessa indossando questo completino». La Ferragni ha pubblicato alcuni scatti in cui pubblicizza un completo intimo. Non è nuova a queste sponsorizzazioni ma questa volta è davvero molto sexy tanto che si intravedono i capezzoli della moglie di Fedez.