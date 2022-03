Nuova tv digitale, è tempo di switch-off: cosa cambia e come sintonizzare

Nuova tv digitale, cosa cambia con lo switch-off? Dall’8 Marzo in tutta Italia avviene l’attivazione della codifica video Mpeg-4 per la trasmissione di tutti i programmi delle emittenti televisive nazionali. Cosa significa, cosa fare e come sintonizzare i canali dopo lo switch-off.

Dall’8 Marzo ecco la nuova tv digitale, cosa cambia con lo switch-off

Come annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall’8 Marzo, giorno dello switch-off, la televisione cambia, con il passaggio alla nuova tv digitale su tutta Italia.

Si attiva la codifica video Mpeg-4, che va a sostituire l’ormai obsoleta Mpeg-2 per la trasmissione di tutti i programmi delle emittenti nazionali. Per quanto riguarda le emittenti locali il passaggio da Mpeg-2 a Mpeg-4 continuerà ad avvenire per aree geografiche. I canali trasmessi con la nuova codifica saranno visibili in alta qualità video e potranno essere visualizzati solo da dispositivi in grado di supportare l’alta definizione.

Chi tuttavia non sia ancora dotato di televisori o decoder adeguati, non verrà lasciato indietro. Il MiSE ha disposto un passaggio “morbido” per le emittenti nazionali, che continueranno a trasmettere anche sulla codifica Mpeg-2 fino al 31 Dicembre. Per facilitare il cambio di televisore, il MiSE ha previsto un paio di strumenti. Si tratta del bonus decoder tv e del bonus rottamazione tv.

Come sintonizzare i canali tv dall’8 Marzo

Come sintonizzare il televisore dopo lo switch-off? Nessun problema nel caso in cui siate dotati di un televisore già in grado di ricevere senza problemi i canali HD. I canali HD trasmessi con la codifica Mpeg-4, come Rai 1 HD (501) e Canale 5 HD (505), verranno riposizionati tra il numero 1 e 9 e dal numero 20 in poi. Per chi invece ha ancora dispositivi Mpeg-2, i canali trasmessi sulla vecchia codifica verranno spostati nelle numerazioni alte, dal 500 in poi.

A prescindere dalla propria dotazione, sarà comunque necessario risintonizzare i canali dopo lo switch-off.