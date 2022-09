Morto Bruno Arena dei Fichi d’India: il comico aveva 65 anni

È morto Bruno Arena, comico del duo de I Fichi d’India. Il cabarettista milanese aveva 65 anni e soffriva da tempo di gravi problemi di salute. Da la notizia il figlio Gianluca: “Buon viaggio papà”.

È morto Bruno Arena dei Fichi d’India, scomparso all’età di 65 anni

Bruno Arena, noto comico milanese e membro del duo I Fichi d’India, è morto oggi 28 settembre all’età di 65 anni.

Ne da la notizia il figlio Gianluca Arena, anche lui cabarettista, che lo saluta addolorato su Facebook: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso”. Arena soffriva le conseguenze di un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito nel 2013, durante la registrazione di una puntata di Zelig. Dopo mesi di ricovero in ospedale, di terapie e riabilitazione, il comico si era gradualmente ripreso. L’impatto dell’ictus sulla sua vita fu devastante: era costretto in sedia a rotelle e aveva perso la sensibilità in diverse parti del corpo.

L’ultima apparizione sui social: la foto con Max Cavallari

L’ultima apparizione sul web di Bruno Arena risale allo scorso agosto, quando apparve in una foto su Facebook insieme al compagno di sempre, Max Cavallari: “Buona sera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti! Bruno e Max”. Nella foro si vede Bruno sulla sedia a rotelle che saluta ed accanto a Cavallari, sempre presente a sostenerlo dopo l’ictus.

Tante le reazioni così come i commenti con uno in particolare rivolto a Cavallari: “E’ bellissimo vedere come gli sei vicino, vorrei avere un amico come te”. Cavallari ha detto addio all’amico con un ultimo post: “Hai preso la valigia e le parrucche? Adesso farai ridere i grandi lassù. È solo un arrivederci. Ti amerò per sempre”.