Quando finisce Temptation Island 2023? Le coppie rimaste e gli ultimi episodi

Quando finisce Temptation Island 2023? Cosa sappiamo delle coppie rimaste in Sardegna? Quando è previsto l’ultimo episodio di questa stagione? Scopriamo quanto resta prima della conclusione del reality show di Filippo Bisciglia.

Quando finisce Temptation Island 2023? Gli ultimi episodi del reality

Dopo un anno di pausa, l’edizione 2023 di Temptation Island ha riconquistato l’attenzione del pubblico italiano con le storie di sette coppie in crisi in cerca di risoluzioni o nuovi, piccanti stimoli. Guidati dalla narrazione di Filippo Bisciglia, siamo ormai arrivati quasi alla fine del reality show estivo più seguito di Mediaset. Dopo la quarta puntata in programma questa sera su Canale 5, rimarranno solo due episodi in questa stagione. La sesta e ultima puntata di Temptation Island 2023 è prevista per lunedì 31 luglio, data in cui verrà raccontato cosa è successo alle varie coppie dopo la fine del programma.

Quali sono le coppie rimaste in Sardegna?

Delle sette coppie partecipanti, ne sono rimaste in Sardegna solo quattro, di cui una ormai solo di nome. Ale e Federico stanno continuando il loro percorso separati dopo il rifiuto del falò di confronto da parte del giovane programmatore, più interessato a proseguire la sua esperienza con Carmen. Sono in bilico anche Daniele e Vittoria, per ora ancora insieme ma sempre più ai ferri corti: “Se continua così a casa ci ritorna, ma senza di me”. Aria di crisi anche per Perla e Mirko, troppo veleno per loro negli ultimi tempi: “Tutto mi aspettavo meno che questo”. C’è invece curiosità attorno a Francesca e Manuel, a rischio sanzioni con la produzione per una possibile violazione del regolamento. Si sono davvero incontrati prima della conclusione del programma?