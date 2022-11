Perchè questo articolo potrebbe interessarti? Il 23 e 24 novembre il convegno online ospiterà relatori internazionali che condivideranno competenze e visioni sulle tematiche del Corporate Venture Capital e dell’Open Innovation quali modelli di business in grado di stimolare l’innovazione e le competenze imprenditoriali dei dipendenti al fine di tracciare l’identikit delle imprese del futuro.

GELLIFY – l’innovation factory globale che integra strategia, design e tecnologia, supportando la crescita delle organizzazioni dalla visione all’esecuzione attraverso la sua “purple way” – organizza la sesta edizione del suo annuale evento digitale “Corporate Entrepreneurship”,Corporate Entrepreneurship 2022: GELLIFY dal “new normal” al “new future” e finalizzato ad aiutare aziende e organizzazioni consolidate a conoscere i vantaggi delle metodologie di Venturing per far crescere il loro business e realizzare percorsi di Open Innovation, investendo in startup con un elevato potenziale di crescita.

GELLIFY organizza il Corporate Entrepreneurship

A salire sul palco virtuale dell’evento saranno relatori internazionali provenienti da prestigiose realtà accademiche e da grandi Corporate mondiali: speaker che esporranno competenze e visioni sulle tematiche del Corporate Venture Capital e del Venture Building e discuteranno argomenti di grande attualità quali economia circolare, transizione energetica e sostenibilità, rivoluzione ESG, industry dei servizi e del Manufacturing.

Tra le voci di rilievo: Alec Ross, New York Times best-selling author and Distinguished Adjunct Professor at University of Bologna Business School, che ha giocato un ruolo fondamentale nelle politiche tecnologiche promosse da Hillary Clinton e Barack Obama; Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy presso Università Bocconi e Paolo Taticchi, Professor in Strategy and Sustainability & School Deputy Director presso UCL School of Management, che focalizzerà il suo intervento sulla rivoluzione ESG e sugli investimenti tecnologici, ambientali, sociali e di governance più adatti per le imprese.

I manager ospiti dell’evento

Manager autorevoli, operanti in grandi società internazionali, condivideranno la propria vision di Corporate Entrepreneurship, tra cui: Alberto Marchi, Strategic Advisor & Member CdA per Enel che racconterà come trovare nuovi modi di generare, immagazzinare e trasportare energia grazie alla tecnologia e Dario Mancini, Regional Manager, Italy and EMEA Emerging Markets di WAZE che parlerà di come identificare e stimolare sinergie tra aziende diverse al fine di implementare l’offerta dei servizi.

A presenziare l’evento ci sarà Fabio Vaccaronno, Former Vice President per Google, Managing Director per Google Italy and member of Google Emea Management Board, che concentrerà il suo speech sul capitale umano delle imprese, elemento essenziale per l’innovazione. Fra gli illustri relatori interverranno anche: Marco Taisch, Professor in Sustainable Manufacturing, Digital Manufacturing, and Operations Management al Politecnico di Milano e Stefano Molino, Senior Partner, Head of Accelerators Fund National Innovation Fund per CDP Venture Capital SGR, che analizzeranno lo stato dell’arte del Corporate Venturing e della Corporate Entrepreneurship, insieme a Francesco Ferri, Managing Partner & Chief of Sales di GELLIFY.

L’evento di GELLIFY

Inoltre, le due giornate vedranno la partecipazione di Michele Giordani, Chief of Strategy, Client & Ecosystem and Founder di GELLIFY, che andrà ad indagare il futuro della Corporate Entrepreneurship e ad individuare i top trend sui quali è necessario puntare. Sarà presente anche il manager Maurizio Preziosa, Group Managing Director di Spirax-Sarco, che parlerà di Energy Transition verso il Net-Zero, oltre a Lucia Chierchia, Market Ambassador & Chief of OI Ecosystems di GELLIFY, InspiringFifty, Advisory Board del Politecnico di Milano, Founding Member presso Bologna Business School e Jury per European Innovation Council.