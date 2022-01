Chi è Diego Dalla Palma, Profeta del Make-up Made in Italy

Chi è Diego Dalla Palma? Truccatore e imprenditore italiano di fama mondiale, il New York Times lo ha definito il Profeta del Make-up Made in Italy. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Diego Dalla Palma, la carriera del guru del make-up

Nato ad Enego, in provincia di Vicenza, il 24 novembre 1950, Diego Dalla Palma ha 71 anni ed è un truccatore famoso in tutto il mondo.

A diciotto anni, comincia a lavorare a Milano come costumista e scenografo, per poi specializzarsi nel trucco. Grazie alle sue collaborazioni con il conduttore Corrado Mantoni, riesce a farsi conoscere in televisione. Con il passare degli anni, diventa una vera e propria icona del mondo della moda e della cura dell’immagine. Il New York Time arriva a definirlo il “Profeta del make-up Made in Italy“.Nel 1978 apre un laboratorio d’immagine a Milano, il suo Make Up Studio, e crea una linea di cosmetici a suo nome.

Nel corso della sua carriera cura diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, tra cui Brutte ma belle, in arrivo su Real Time. Ha inoltre scritto diversi manuali riguardo make-up e cura del corpo. Il suo ultimo lavoro è Diego per te, pubblicato nel 2011 da Sperling & Kupfer: “Da un grande maestro di stile e bellezza i segreti per piacerti, valorizzarti, amarti“.

La vita privata del truccatore

Diego Dalla Palma si è dichiarato pansessuale in un’intervista al Corriere della Sera di qualche anno fa, in cui ha parlato anche di una lunga relazione avuta con la sua ex compagna Anna Del Bene: “La predisposizione a sentire un fremito o un sentimento sia per donne sia per uomini è un patrimonio.

A dire il vero, l’ho abbandonata dopo un grande amore con una donna, Anna Del Bene. Dopo, ho seguito un istinto che mi portava più verso l’omosessualità e di questa fase ho ricordi meno belli… Sono stato un erotomane dai 24 ai 40 anni, ma nessuno può pensare di rovinarmi: sono stato solo con adulti consenzienti”. Il truccatore non ha mai avuto figli e al momento non sembra avere un partner.