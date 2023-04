JJ4, Fugatti annuncia l’abbattimento di altri orsi pericolosi: via anche MJ5 e M62

Catturata JJ4, Fugatti annuncia l’abbattimento anche degli orsi MJ5 e M62. Il Presidente della Provincia autonoma di Trento continua a spingere per una migliore gestione degli orsi problematici: “Chi si preoccupa di JJ4 fa ideologia”.

JJ4 catturata, Fugatti annuncia abbattimento di altri orsi pericolosi

Dopo la cattura nella notte dell’orsa JJ4, killer del runner Andrea Papi, il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti continua la sua crociata contro la fauna locale. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, il politico leghista ha annunciato l’intenzione di catturare e abbattere altri due orsi ritenuti pericolosi. Si tratta di due esemplari maschi, MJ5 e M62, già da tempo nel mirino delle autorità. Il primo, un orso di 18 anni, è stato già autorizzato dall’ISPRA in quanto già responsabile di un’altra aggressione ai danni di un escursionista lo scorso marzo. Più nebulosa la situazione per M62, che non ha mai attaccato gli esseri umani ma si è reso protagonista di diversi episodi di danneggiamento.

Fugatti: “Il problema è la convivenza uomo-animale, chi si preoccupa di JJ4 fa ideologia”

In conferenza, Maurizio Fugatti ha parlato più nel dettaglio dei suoi obiettivi per la gestione degli orsi problematici: “Auspichiamo che il percorso del comitato vada in questa direzione e che da subito i nostri corpi si possano impegnare nella cattura di MJ5, che non sarà facile perché è un plantigrado di tre quintali di peso”. Il Presidente vuole ridurre il numero di esemplari in Trentino di almeno 70 unità per riportare la popolazione a quella “delle origini”. Un percorso che, a sua detta, comporta l’abbattimento degli orsi pericolosi per l’uomo e il trasferimento di quelli in sovrannumero.

Fugatti si è poi scagliato contro chi ha apertamente criticato la scelta di catturare e abbattere JJ4: “Ora per noi il problema non è più Jj4, ma la convivenza uomo-animale. Chi vuole bene al progetto non pensi a quest’orsa, ma ci aiuti a trasferire gli esemplari in sovrannumero. Chi ora si preoccupa delle condizioni di Jj4 fa ideologia e non ha a cuore la sopravvivenza del progetto Life Ursus“.