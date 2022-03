Patrizia Bonetti, chi è l’ex gieffina: fidanzato, padre, Isola dei Famosi

Chi è Patrizia Bonetti, influencer e modella italo-cubana 26enne diventata famosa grazie al Grande Fratello. Sulle passerelle da quando era molto giovane, ha trovato la fama nazionale nel 2018, partecipando alla quindicesima edizione del reality di Canale 5. Nel 2022 è una dei naufraghi VIP dell’Isola dei Famosi. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Patrizia Bonetti, influencer e modella ex gieffina: vita e carriera

Nata a L’Avana, a Cuba, il 30 settembre 1995, Patrizia Bonetti è una famosa modella italo-cubana.

Cresciuta a Bologna, ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche all’Università LUISS di Roma. Sfila sulle passerelle europee da quando era molto giovane. Ha partecipato ad alcune sfilate a Parigi e a diverse campagne pubblicitarie. Ha trovato un certo grado di celebrità nel 2018, grazie alla sua partecipazione alla quindicesima edizione del Grande Fratello. La sua permanenza nella casa è però breve: viene eliminata dopo due settimane. È notoriamente benestante e non ne ha mai fatto mistero.

Durante la sua esperienza al GF, ha raccontato di aver ricevuto in regalo una Porsche da un suo ex fidanzato. È una grande amica della celebre modella e showgirl Aida Yespica.

Patrizia Bonetti all’Isola dei Famosi 2022

Nel 2022 Patrizia Bonetti è una dei nuovi naufraghi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, l’avventuroso reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, dove ha ben 138mila follower.

Ha commentato la sua partecipazione così: “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi“. La modella italo-cubana è approdata sulle coste dell’Honduras il 24 marzo insieme a Blind e Roberta Morise, ma non è riuscita a vincere le prove per entrare ufficialmente in gioco insieme alle coppie della Playa Accoppiada. Per questo è stata portata sulla Playa Sgamata, dove risiedono i concorrenti singoli “esiliati” dall’altra spiaggia.

Vita privata: fidanzato, padre

La madre di Patrizia Bonetti, Belkis, ha origini cubane, mentre suo padre è il noto imprenditore bolognese Paolo Bonetti. La sua famiglia è molto ricca e per questo è stata spesso accusata di essere una “figlia di papà”, un insulto che non l’ha mai scalfita.

In passato i giornali di cronaca rosa hanno riportato molti dei suoi amori. Il primo fu con il ricco imprenditore e influencer Gianluca Vacchi, con il quale è stata dal 2013 al 2014.

Dopo un breve amore con un costruttore trentenne, Patrizia Bonetti ha conosciuto l’imprenditore immobiliare Stefano Ricucci. La modella tagliò bruscamente i rapporti con l’uomo, accusandolo di averla picchiata. L’imprenditore aveva sorpreso Bonetti mentre trascorreva una serata con suo figlio, Edoardo Ricucci.

L’immobiliarista ha sempre smentito le accuse, dandole persino della mitomane. “La persona che evidentemente non sta bene è lui.” -ha raccontato Patrizia a Domenica Live– “Che riesca a sostenere queste cose, non riesco a capire come possa sostenere tutto ciò. Ho delle prove, siamo in causa da tre anni ormai. “.

Negli anni successivi ha avuto alcuni flirt con Claudio, figlio di Gigi D’Alessio, e Luigi Mario Favoloso, ex compagno di Nina Moric.

Oggi la modella è tornata single, chissà che non ritrovi l’amore sulle spiagge dell’Isola…