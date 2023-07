Greta Thunberg torna a parlare dell’emergenza climatica e lancia l’allarme caldo nel mondo. Attraverso il suo profilo Twitter, l’attivista diventata famosa per combattere l’emergenza climatica lancia un nuovo avvertimento ai politici.

Clima, Greta Thunberg: “È emergenza con record di caldo nel mondo”

L’attivista Greta Thunberg su Twitter torna ad ammonire la popolazione mondiale sull’emergenza climatica in atto, tanto che scrive che: “attualmente stiamo rompendo i record di caldo in tutto il mondo. La scorsa settimana abbiamo vissuto i momenti più caldi mai registrati, per molti giorni di seguito. Stiamo anche registrando temperature record sul livello del mare e livelli record di ghiaccio. E’ un’emergenza”.

Il messaggio su Twitter la svedese lo ha scritto allegando l’hashtag “Fridays for future” e allegando una foto in cui tiene in mano un cartello con la scritta “Azione per il clima adesso”.

L’approvazione in Ue della legge sulla natura

Quando il Parlamento europeo ha approvato con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astenuti la legge sul ripristino della natura, anche Greta Thunberg era in aula, nello specifico in tribuna.

Dopo questa approvazione avvenuta nella plenaria di Strasburgo, ora il testo è pronto per il negoziato con gli Stati membri al Consiglio Ue e Greta, dopo l’approvazione della norma sul filo del rasoio, ha rimarcato che “la battaglia per il clima non si ferma”