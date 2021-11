Chi è Gigi D’Alessio: età, canzoni, fidanzata, figli, Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è un famoso cantautore e produttore discografico italiano noto anche a livello internazionale. Campano d’origine è diventato, soprattutto negli ultimi anni, anche un volto televisivo. Vediamo meglio chi è, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio, il cui nome è in realtà Luigi D’Alessio, è nato a Napoli il 24 febbraio 1967 ed è cresciuto in quartieri periferici della città quali Fuorigrotta e Bagnoli. Fin da quando era bambino ha sempre avuto una passione per la musica, tanto da essere un appassionato anche di fisarmonica. Avvicinatosi poi al pianoforte, decide di entrare in conservatorio all’età di 12 anni e a 21 consegue il diploma di pianoforte. Tra.i suoi 20 e 30 anni ha già modo di lavorare con grandi nomi della musica napoletana come Mario Trevi, Pino Mauro, Angela Luce, Mario Merola, Vicenzo d’Agostino. È molto legato alla sua città, Napoli, e anche per questo tra i conterranei è un cantante molto amato.

I suoi album

Anni ’90

Il primo album pubblicato da Gigi D’Alessio come artista singolo è Lasciatemi Cantare del 1992, che sarà seguito da altri lavori di successo come Scivolando verso l’alto (1993), Dove mi porta il cuore. Nel 1995 pubblica l’album Passo dopo passo che sarà seguito da altri importanti album del cantautore: Fuori dalla mischia (1996), Tutto in un corcerto, Portami con te (1999)

Anni 2000

Gli anni 2000 sono un vero e proprio volano per Gigi D’Alessio, che arriva ad ottenere moltissimi successi personali. Nel febbraio del 2000 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Non dirgli mai e il suo nono album La Vita cambierà è disco d’oro dopo poco tempo. Nel 2001 presenta al Festival di Sanremo il brano Tu che ne sai scritta con Vincenzo e arriva alla vetta della classifica dei dischi più venduti. Il suo decimo album è Il cammino dell’età da cui sono tratti i famosi brani Mon amour, Insieme a lei, Parlammene dimane, Il primo amore non si scorda mai. Nel 2002 produce molte nuovi canzoni tra cui Un Nuovo Bacio e Non Mollare mai dove duetta con Anna Tatangelo. L’album Quanti amori del 2004 trionfa con il disco di diamante e nel 2005 tornerà a Sanremo con un nuovo brano scritto con Vincenzo D’Agostino (L’amore che non c’è). Nel 2006 l’album Made in Italy è un’altra tappa importante della sua fiorente carriera e il suo tour mondiale di quell’anno tocca tanti stati tra cui USA, Canada, Australia, Belgio, Cina, Malta. L’album Questo sono io del 2008 è uno di quelli della maturità del cantautore dove si mostra con 11 canzoni autobiografiche. Proprio facendo riferimento a questo lavoro è promosso nel 2010 alla conduzione di un programma su Rai 1 Gigi, questo sono io, suo primo show televisivo. Con Valeria Marini e Anna Tatangelo pubblicherà poi l’album 3 x te il cui ricavato è stato dato in beneficienza.

L’approdo in tv e il ritorno a Sanremo: anni 2010-2021

Il suo ritorno a Sanremo avviene nel 2012 quando partecipa al Festival con la canzone Respirare cantata con Loredana Bertè arrivando quinto. Nello stesso anno esce il suo album di inediti Chiaro. Nel 2015 il suo singolo Malaterra si aggiudica il disco d’oro ma non si è fermato qui. Nel 2017 a Sanremo torna con il brano La prima stella dedicato alla Madre che anticipa l’album 24 febbraio 1967.

In tv riesce a sfondare piano piano in alcuni programmi di intrattenimento come il cabaret Made in Sud di Rai 2 (2017) e il programma The Voice of Italy su Rai 2 nel 2019 dove è anche giudice. Nel 2019 ha pubblicato il brano Quanto amore si dà e il singolo Domani Vedrai prima di far uscire il nuovo album Noi due. Nel 2021 a Sanremo è ospite, e canta il nuovo singolo Gagliume.

Luca D’Alessio, il figlio di Gigi ad Amici 2021

Luca D’Alessio, figlio di Gigi, è entrato a far parte della nuova edizione di Amici 2021. Nella nuova stagione del programma di di Maria De Filippi Luca si è voluto mettere alla prova per dimostrare anche che è una persona diversa dal padre e con un percorso totalmente indipendente da Gigi. Luca è il terzogenito del cantautore napoletano ed è nato dal matrimonio con l’ex moglie Carmela Barbato.

Fidanzate di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006 con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). Separatosi da Carmela, ha intrapreso una nuova relazione con Anna Tatangelo iniziata nel febbraio 2005, ma nel 2017 si sono lasciati definitivamente. I due hanno avuto un figlio, Andrea, nel marzo 2010: hanno provato a tornare assieme dal 2018 al 2020, ma senza successo. Dal 2021 è nota la nuova relazione di Gigi D’Alessio con Denise Esposito, ventisei anni più giovane di lui. La coppia ha annunciato nell’agosto del 2021 di aspettare un bambino e Gigi diventerà papà per la quinta volta.