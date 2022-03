Nina Moric, chi è: oggi, figlio, fidanzato, Ricky Martin, Instagram della modella

Nina Moric è una famosa modella croata che ha avuto tanta popolarità in Italia sia sulle passerelle sia sulle pagine di gossip per il matrimonio, poi finito male, con Fabrizio Corona.

Nina Moric, chi è: oggi

Nina Moric è nata il 22 luglio 1976 a Zagabria, in Croazia. La sua carriera sa sempre è stata nel mondo della moda. Partita dal concorso per aspiranti top model Look of the Year nel 1996, ha poi calcato passerelle in giro per il mondo e partecipando a diverse campagne pubblicitarie.

Si trasferisce poi per lavoro a Milano, dove durante i casting per modelle nella settimana della moda-donna, viene notata dallo stilista Gianni Versace.

Ha avuto esperienza anche in televisione come showgirl nel programma in prima serata Torno Sabato, condotto da Giorgio Panariello. In seguito ha partecipato al reality L’Isola dei Famosi e poi è spesso, ancora oggi, opinionista in alcuni programmi televisivi.

La modella ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” sabato 26 marzo 2022.

Nel corso dell’intervista ha confidato che sta vivendo un momento particolare della sua vita per via delle condizioni di salute della mamma: “Oggi – ha spiegato – sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita”.

Nina Moric: figlio

Con Fabrizio Corona ha avuto il figlio Carlos Maria.

Con Corona è stata sposata dal 2001 al 2007 per poi lasciarsi bruscamente. Oggi parlando del figlio, ha dichiarato: “Carlos non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita”.

Nina Moric: fidanzato

Oggi Nina è single e non cerca assolutamente una relazione: “Non credo più di essere capace di essere una compagna. Ormai mi sono svuotata, sono diventata cinica.

È meglio che gli uomini stiano lontano da me perché potrei essere soltanto un danno. Non ho più voluto scendere a compromessi solo per non sentirmi sola”.

Da poco, si è lasciata con il chirurgo plastico Carlo Galatà, un volto già noto nel mondo dello spettacolo. La relazione con la modella croata non è durata molto.

Il bacio con Ricky Martin

Tutti ricordano quel famoso videoclip di Ricky Martin, Livin la vida loca? Protagonista del video è proprio la Moric che in una scena bacia addirittura il famoso cantante.

Instagram della modella

La modella è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta circa 666mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.