Manchester City, altro record di Haaland, le parole di Guardiola: “Fantastico”

La Champions League ha sempre regalato grandi emozioni e anche in questo caso non delude le aspettative. La gara che più di tutte fa innamorare i tifosi di calcio è quella tra i Citizens di Guardiola e i tedeschi allenati da Rose. Haaland ha ancora una volta frantumato molti record con la maglia del Manchester City, segnando ben cinque gol (sui 7 totali).

Sfida a senso unico e passaggio del turno agevole.

Record di Haaland con il Manchester City: le parole di Guardiola

Erling Haaland è un calciatore norvegese di appena 22 anni, ma il suo palmarès farebbe rabbrividire chiunque. Che fosse un killer del gol si era capito, ma lo ha confermato – ulteriormente – nell’ultima partita di Champions League contro il Lipsia, valevole per il ritorno degli ottavi di finale. L’andata, in Germania, era finita 1-1 e il club inglese ci ha messo poco a chiudere i conti. La tripletta del classe ’00 a fine primo tempo aveva già indirizzato il match, ma gli altri quattro gol (di cui altri due suoi) hanno definitivamente chiuso i conti. Un disarmante 7-0.

Ben 5 gol messi a segno in una sola gara di Champions ad eliminazione diretta: prima di lui c’erano riusciti soltanto Leo Messi e Luiz Adriano. In più è il calciatore più veloce e più giovane ad aver segnato più di 30 gol in questa competizione, è il marcatore stagionale più prolifico di sempre del Manchester City (già 39 gol). Doppietta realizzata in appena 78 secondi e capacità di realizzare un gol impressionante: di testa, su rigore, di sinistro e di destro. Un’autentica macchina.

A parlarne anche Guardiola, che non può che elogiarlo:

“Haaland? Lo voglio coinvolgere sempre di più nel processo del gioco, è qui per fare gol e lo vogliamo così. Hai più probabilità di segnare se sei più coinvolto nel processo del gioco, e piano piano ci stiamo riuscendo. Stesso record di Messi in Champions? Sì, sapevo che Leo ne aveva fatti cinque in una partita. Erling è fantastico, giovane e avrà un motivo in più adesso per superare questo primato. Ha una mentalità strepitosa, è un ragazzo eccezionale, solare e tanto talento”.

Si dice che la perfezione non esista, ma guardandolo giocare possiamo esserne così sicuri?

