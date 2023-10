Sanremo, Amadeus resta anche nel 2025? Roberto Sergio: “Chi può dirlo”

Festival di Sanremo, Amadeus resta anche per l’edizione 2025? L’addio dopo la kermesse del 2024 non è più così certo, l’AD Rai Roberto Sergio fa il vago: “Chi può dirlo…”.

Festival di Sanremo, Amadeus presenterà anche l’edizione 2025?

L’addio di Amadeus al suo Festival di Sanremo dopo l’edizione 2024 non sembra più scolpito nella pietra. Il noto conduttore, direttore artistico della kermesse musicale dal 2020, è pronto a condurre il suo quinto Festival consecutivo. Per volontà stessa del presentatore, Sanremo 2024 pareva dover essere l’ultimo del suo ciclo, ma la Rai non pare rassegnata a perdere la sua gallina dalle uova d’oro. I vertici della tv nazionale, infatti, sembrano intenzionati a proseguire almeno per un altro anno con Amadeus e pare stiano facendo di tutto per convincerlo a restare almeno fino al 2025.

Intervistato a Corriere TV, l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio è rimasto sul vago ma ha comunque aperto alla possibilità di una sua permanenza: “Non ci sarà più Amadeus? Chi lo può dire…”. Uno scenario che farebbe senz’altro felice Fiorello, che già in passato non si era detto convinto che il suo amico e collega Amadeus avesse davvero chiuso con il Festival: “Sai che pure io ti dico la stessa cosa? Perché con Amadeus un minimo di dubbio bisogna averlo. Quello è capace che faccia il colpo di coda e che dica che ne farà un altro”.

Le parole di Amadeus: “Tra qualche anno potrei tornare”

In passato Amadeus aveva annunciato l’intenzione di passare il testimone dopo il 2024: “Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”. Il conduttore aveva comunque scelto di lasciarsi una porta aperta, non escludendo un suo futuro ritorno: “Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni“. Ora la situazione potrebbe cambiare, a patto che la Rai riesca a convincerlo a restare: come andrà a finire?