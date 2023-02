Pamela Prati e Marco Bellavia si sono lasciati? Nuova fiamma per l’ex gieffino

Pamela Prati e Marco Bellavia si sono lasciati? La coppia nata al GF Vip 7, secondo alcune voci di corridoio, sarebbe già al capolinea. L’ex conduttore avrebbe ritrovato l’amore altrove. Che cosa è successo?

Pamela Prati e Marco Bellavia si sono lasciati, cosa è successo?

La storia d’amore tra Pamela Prati e Marco Bellavia si è spenta, apparentemente, dopo pochi mesi: i due si sono lasciati? Secondo alcune pressanti voci di corridoio, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 pare sia ormai finita. Lo annuncia il settimanale Chi, con alcune foto che riprendono l’ex conduttore già tra le braccia di un’altra donna, anche lei un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo. Si tratta di Sheila Capriolo, attrice e conduttrice televisiva nel 2001 “assistente” dei Fichi d’India nella commedia Amici Ahrarara. La nuova coppia è stata paparazzata a cena in un noto ristorante giapponese, dove spesso Bellavia va a cena con suo figlio. Le foto mostrano Marco e Sheila scambiarsi baci appassionati, sia nel locale che in mezzo alla strada.

I commenti di Pamela: “Lo vedi? Marco è una sola”

Lo scoop di Chi era già stato anticipato da Alfonso Signorini nel corso della trentesima puntata del GF Vip 7 il 30 gennaio. Il conduttore, nonché direttore del settimanale, ha parlato in studio con Marco e Pamela per avere aggiornamenti sulla loro relazione. La showgirl non ha perso tempo per lanciare una frecciata all’ex conduttore: “Non sa corteggiare”. Poi, ricevuta la notizia dell’incontro con Sheila, Pamela continua: “Vedi, ti rendi conto? Ma è una sola“. Bellavia si difende: “Ma è una mia amica da 30 anni. È una sola questa foto”. Qual è quindi la verità? Sheila davvero la nuova fiamma dell’ex gieffino o i due hanno solo “esagerato” con le effusioni?

LEGGI ANCHE: Gegia radiata dall’albo degli psicologi, la comica punita per il caso Bellavia