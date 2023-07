Simone Ferrante, chi è il nuovo fidanzato di Pamela Prati: vita privata, carriera, età

Chi è Simone Ferrante, nuovo fidanzato di Pamela Prati. Dopo l’addio a Marco Bellavia, l’ex soubrette pare abbia cominciato a frequentare un modello giovanissimo, di soli 19 anni. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Simone Ferrante, nuovo fidanzato di Pamela Prati: vita privata e carriera

Il nuovo amore di Pamela Prati, secondo le ultime indiscrezioni, ha appena 19 anni, ben 45 in meno rispetto alla soubrette ex gieffina. Si tratta di Simone Ferranti, un giovanissimo modello che ha appena cominciato a farsi spazio nel mondo della moda. Ad oggi si sa molto poco sul suo conto, visto che è ancora agli inizi della sua carriera. È stato scoperto dall’agenzia CMC, C Models Crew, e ad oggi ha un contratto con la Elite Model Management. Ferranti ha un profilo Instagram in crescita che ad oggi conta oltre 14mila follower.

View this post on Instagram A post shared by Sɪᴍᴏɴᴇ Fᴇʀʀᴀɴᴛᴇ (@simone_ferrantee)

La storia con Pamela Prati e le foto dei paparazzi

Al momento nessuno dei due diretti interessati ha commentato le voci che li vedono insieme. La rivista di gossip Diva & Donna ha pubblicato una serie di foto che li ritraggono assieme, nelle quali sembrano persino scambiarsi un bacio. La notizia ha provocato molte reazioni ironiche da parte degli utenti del web, che hanno scherzato sia sulla differenza di età tra i due che sul caso Mark Caltagirone, il famigerato finto fidanzato di Pamela Prati: “I fidanzati se li sceglie o che non esistono o che devono ancora nascere”.