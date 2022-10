Mina Settembre 3 si farà? Come finirà l’ultima puntata della seconda stagione?

Mina Settembre 3: mentre la seconda stagione è al termine molti si chiedono se ci sarà un seguito. Ancora una volta il successo è stato notevole ed importante quindi le basi per continuare ci sono tutte. Si aspetterà la fine della seconda stagione per prendere una decisione.

Mina Settembre 3 si farà?

La fiction di Mina Settembre, anche per la seconda stagione, continua ad essere un successo di pubblico. Gli episodi hanno una media di ben 4,6 milioni di ascolti a settimana e uno share che supera il 26%.

Dunque, la Rai prima di fermarsi proverà a capire come poter proseguire. Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali e probabilmente ci saranno dopo la fine della seconda stagione.

Come finirà l’ultima puntata della seconda stagione?

La seconda stagione termina con gli ultimi due episodi in onda domenica 6 novembre 2022. Saranno momenti davvero sul fiso del rasoi per tante dinamiche. A partire dalla sospensione che Mina dovrà affrontare alla situazione della madre Olga che non è in crociera ma qualcosa nasconde e intanto torna a casa.

Inoltre, ci sarà un sussulto nel rapporto tra Mina e Domenica. La vicenda di Viola li farà ancora di più avvicinare ma la psicologa non mollerà. Ci sarà anche il matrimonio di Titti ma un dettaglio è pronto ad inquietare la felicità di tutti. I titoli degli episodi finali sono: “With a little help” e “Andare a vedere”. Tutti gli episodi si possono sempre recuperare sulla piattaforma di RaiPlay.

