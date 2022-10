Ballerino per una notte a Ballando con le stelle: ecco chi è stato scelto per scendere in pista nella seconda puntata del programma di Rai 1.

Chi è il ballerino per una notte a Ballando con le stelle nella seconda puntata

Nella nuova stagione di Ballando con le stelle in ogni puntata ci sarà un “Ballerino” per una notta che cambierà di volta in volta.

Nella seconda puntata scende in pista l’attore di origini napoletane Massimiliano Gallo. L’attore promuove la nuova fiction Rai “Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso”, che sarà trasmessa su RaiUno a partire dal prossimo 20 ottobre.

La classifica dopo la prima puntata

Iva Zanicchi e Samuel Peron – 45 punti (con tesoretto di Ballando con le stelle, dopo lo spareggio con Dario Cassini e Lucrezia Lando) Gabriel Garko e Giada Lini – 44 punti Giampiero Mughini e Veera Kinnunen – 42 punti (con tesoretto) Luisella Costamagna e Paquale la Rocca – 42 punti Alessandro Egger e Tove Villfor – 41 punti Enrico Montesano e Alessandra Tripoli – 40 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia – 34 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu – 33 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina – 32 punti Marta Flavi e Simone Arena – 29 punti Paola Barale e Roly Maden – 28 punti Rosanna Banfi e Simone Casula – 22 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando – 22 punti

