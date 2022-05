Nicola Porro: chi sono moglie e figli del giornalista e conduttore di Quarta Repubblica, programma in onda su Rete 4?

Nicola Porro, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica in onda su Rete 4, è piuttosto geloso della sua vita privata. Ma chi sono moglie e figli di Nicola Porro?

Nicola Porro, chi sono moglie e figli

Della vita privata di Nicola Porro sappiamo poco, ma siamo certi che è sposato. Sua moglie si chiama Allegra Galimberti e in pubblico appare pochissime volte. Allegra ha sempre avuto una grandissima passione per la moda ed è riuscita a farne il proprio lavoro perchè lavora nell’ambito fashion.

Al settimanale Visto, Nicola Porro ha commentato in merito al suo matrimonio che “Da ragazzo ero libertino. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto”.

Allegra Galimberti non ha un profilo Instagram, ma è privato.

I figli di Nicola Porro

Nicola Porro e sua moglie Allegra hanno dato alla luce due bellissimi figli: Ferdinando e Violetta. Di loro si sa solamente che siano minorenni e che non abbiano l’abitudine di guardare il padre in tv. Sappiamo che il conduttore e giornalista si è specializzato prima come studente e poi professionalmente nel campo economico e finanziario…i figli seguiranno la sua strada?