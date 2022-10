Chi è Myrta Merlino: carriera, vita privata, Marco Tardelli

Myrta Merlino, giornalista e conduttrice di origini napoletana. Diventata famosa anche per la sua relazione con l’ex calciatore ed allenatore di calcio Marco Tardelli.

La carriera della giornalista

Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva. Ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in ambito finanziario e come giornalista a Il mattino. Dopo l’esperienza della carta stampata ha deciso di dedicarsi ai programmi televisivi, come Mixer, Italia Maastricht, La storia siamo noi, Mister Euro, Casa Rai Uno, occupandosi sempre di economia.

Nel 2009 è passata dalla Rai a La7, prima con Effetto Domino poi con L’aria che tira che conduce tutt’oggi con successo.

La giornalista ha anche scritto alcuni libri di economia che hanno ottenuto un ottimo riscontro come La moneta, Gli affari nostri, L’aria che tira.

Myrta Merlino: vita privata

Myrta Merlino è nata a Napoli il 3 maggio 1968 da Giuseppe Merlino e Annamaria Palermo, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino (ruolo che ha ricoperto dal 1993 al 1996) e famosa sinologa e professoressa universitaria.

La mamma era nata nel 1943 ed è scomparsa nel 2017 ed era figlia di Giulio Palermo (esponente della borghesia napoletana) mentre suo zio, Mario Palermo, è stato un illustre politico e militare italiano.

Myrta Merlino è laureata in Scienze Politiche con lode. Ha tre figli: Caterina, avuta da Domenico Arcuri, e i gemelli Pietro e Giulio nati da una precedente relazione precedente a quella con Marco Tardelli.

Myrta Merlino e Marco Tardelli

Dal 2016 la giornalista Myrta Merlino è legata sentimentalmente all’ex calciatore e allenatore di calcio Marco Tardelli. Al settimanale Oggi la giornalista e conduttrice de La7 confida che «l’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata».

Ha aggiunta la giornalista sul rapporto con Tardelli: «Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini.

I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi’ senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni».

Curiosità

In merito alla possibilità che la bellezza possa aiutare nel mondo del lavoro, Myrta Merlino aveva rilasciato un’intervista che aveva fatto parecchio discutere.

“Essere belle aiuta e chi pensa il contrario si prende in giro.” – ha affermato in un’intervista al Quotidiano Nazionale – aiuta ma non è una scorciatoia“. E, sempre sullo stesso tema, si è chiesta: “è violenza mettere una mano sul sedere a una donna che lavora? Io penso di no. È un costume odioso ed è contro quel costume che dobbiamo lottare tutte assieme”.