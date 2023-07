Temptation Island Winter, cosa sappiamo dell’edizione invernale del reality

Temptation Island Winter: cosa sappiamo sulla nuova versione del reality show? Mediaset annuncia una nuova edizione invernale in arrivo per lo show diretto da Filippo Bisciglia, quali novità ci saranno?

Temptation Island Winter, cosa sappiamo della nuova edizione dello show?

Squadra che vince non si cambia, semmai si raddoppia. Il successo di Temptation Island, confermato anche per l’edizione 2023, ha convinto la Mediaset a puntare ancora di più sull’amato format estivo, creandone un’inedita versione invernale. Con la rivelazione dei palinsesti per la stagione tv 2023/24, infatti, è arrivato l’annuncio della nascita di Temptation Island Winter. L’amato reality show diretto da Filippo Bisciglia tornerà quindi a far compagnia agli italiani anche nei mesi freddi: cosa sappiamo su questa nuova edizione?

Cosa cambia con la versione invernale? Tutte le possibili novità

Per il momento non sembra che gli autori di Temptation Island Winter abbiano intenzione di cambiare molto le carte in tavola. Il format rimarrà sostanzialmente lo stesso: sette coppie in crisi divise per ventuno giorni e messe a stretto contatto con tanti, affascinanti tentatori e tentatrici. Quello che cambierà sicuramente è la location. Potrebbe infatti essere improbabile riuscire a registrare contenuti interessanti in un resort in Sardegna con il freddo invernale. L’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi si è per ora tenuto sul vago sull’argomento, affermando che sarà il gruppo Fascino di Maria De Filippi ad avere l’ultima parola sulla location: “Non so, saranno sulla neve. È ancora tutto da decidere”.

Poche conferme anche per quanto riguarda il conduttore che, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere ancora Bisciglia. Non si esclude, tuttavia, che la Mediaset possa dare spazio ad un volto nuovo per l’edizione invernale del programma. Per quanto riguarda invece la messa in onda, secondo le prime indiscrezioni TIW dovrebbe arrivare in tv dopo Natale. I casting potrebbero cominciare già dalla fine dell’edizione in corso.