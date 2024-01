Fiorello, l’appello per i social e la difesa dei Ricchi e Poveri

Fiorello continua ad essere il mattatore della fascia mattutina in televisione con gag e messaggi lanciati.

Fiorello ha lanciato un appello sui social commentando alcuni scivoloni dei personaggi pubblici. Poi, lo showman siciliano ha difeso apertamente i Ricchi e Poveri.

Fiorello, l’appello per i social

Fiorello ha lanciato un messaggio per chi utilizzai i social tra i personaggi pubblici. “Sui social diamoci tutti una calmata”, ha dichiarato il conduttore di Viva Rai2. Su Vannacci che ha detto ‘Se avessi un figlio gay cercherei di orientarlo verso l’eterosessualità’, lo showman sdrammatizza: “Perché orientare? Esistono le medicine: c’è lo sciroppo Eterox! Due cucchiai al giorno e un gay diventa etero in tre settimane”. Mentre sul caso Pozzolo e lo sparo di Capodanno: “Può capitare – ironizza Fiorello – Vi dirò, la pistola in realtà qualcuno l’ha hackerata!”.

Poi, sull’ultimo scivolone di Fedez: “Ha mostrato in diretta una foto del suo hater, sbagliando però persona – spiega Fiorello – Gli è capitato altre volte: una volta l’è presa con Gandhi, poi con Madre Teresa di Calcutta, non li ha riconosciuti. Ma la volta più grave è quando se l’è presa con Milo Infante…”.

La difesa dei Ricchi e Poveri

Lo showman siciliano ha poi difeso i Ricchi Poveri dalle critiche delle pagelle di alcuni quotidiani nei confronti del gruppo che è tra i big al prossimo Festival di Sanremo: “Qualcuno ha dato 4 ai Ricchi e Poveri. Sta cosa non mi piace. A Sanremo votate i Ricchi e Poveri. Mi schiero. Ho letto diversi commenti che non mi sono piaciuti. Ci vuole rispetto verso chi ha fatto la storia della musica italiana. Noi di Viva Rai 2 ci schieriamo con i Ricchi e Poveri, lo diremo ogni giorno di votarli”.

