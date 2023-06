Enrico Papi festeggia 25 anni di matrimonio: “Non credo nella fedeltà”

Enrico Papi festeggia 25 anni di matrimonio con Raffaella Schifino, donna che ha conosciuto per caso ma che ha amato per scelta.

Il mondo dell’arte non è fatto solo di riconoscimenti e premi, ma anche di piccole e grandi soddisfazioni personali. Enrico Papi festeggia 25 anni di matrimonio con Raffaella Schifino, donna che ha conosciuto per caso ma che ha amato per scelta.

Per l’occasione si è raccontato senza nessun filtro.

Matrimonio, 25 anni per Enrico Papi e Raffaella Schifino

Quella che sembrava una semplice cotta estiva, si è rivelata essere l’amore della sua vita. Attraverso un’intervista a Chi, Enrico Papi ha parlato del suo rapporto con la moglie, con cui ha messo al mondo due figli, ovvero Rebecca e Iacopo. La coppia ha festeggiato un grande traguardo, cioè i 25 anni di matrimonio qualche giorno fa e, per l’occasione, il conduttore televisivo ha rilasciato forti dichiarazioni.

Ecco le sue parole sul loro rapporto:

“Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità, o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

I due hanno avuto, ovviamente, alti e bassi ma questo non ha portato a nessuna rottura.

Il 58enne di Roma ha anche ammesso che gran parte del merito sia stato della moglie:

“Merito di mia moglie che è sempre stata paziente e comprensiva. Quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po’ nei matrimoni si diventa come dei parenti: l’incesto anche no, grazie”.

Una frase che forse stupisce, ma che conferma la sua idea sulla fedeltà.

Secondo Enrico Papi cadere in tentazione è normale:

“Negli equilibri di una coppia può succedere di tutto, l’importante è che non venga meno il rispetto. La fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire”.

Questa sua idea, fuori dagli schemi, permette anche di conoscere il suo parere su un’altra tematica scottante.

L’autore televisivo ha infatti parlato del tradimento:

“Il tradimento è sopravvalutato, poi chiaramente tutto dipende dall’entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Nessuno è proprietario dell’altro. Quando vedo i profili di coppia, che sia su Instagram o su WhatsApp, tremo”.

Zero ipocrisia e tanto rispetto, anche se un atto di tradimento potrebbe, forse, perdonarlo.

LEGGI ANCHE: Enrico Papi, Tapiro d’oro di Striscia La Notizia: ecco cosa ha detto l’opinionista de L’Isola dei Famosi.