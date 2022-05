Lulù Selassié: perché è finita con Manuel Bortuzzo?

Perché è finita tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo? La storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP si è chiusa bruscamente ad aprile, lasciando di stucco i fan della coppia. Che cosa è successo?

Lulù Selassié, ecco perché è finita con Manuel Bortuzzo: “Divergenze di vedute”

Un freddo comunicato stampa e va tutto in fumo. La storia d’amore tra la principessa etiope Lulù Selassié e il nuotatore Manuel Bortuzzo, sbocciata nei salotti della casa del Grande Fratello VIP 6, si conclude in modo gelido e inaspettato lo scorso aprile.

Che cosa è successo tra i due? “Divergenze di vedute che non possono essere superate.” -spiegava Bortuzzo in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni di inizio maggio- “Ci abbiamo provato, ma la nostra storia resta una bellissima parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.

Lulù ha poi risposto alle dichiarazioni di Manuel, condividendo qualche dettaglio in più sulla rottura e affermando di essersi sentita ferita di essere stata freddamente lasciata con un comunicato dell’ANSA.

Secondo la principessa, l’antipatia provata dai familiari di Manuel nei suoi confronti, soprattutto dal padre Franco, ha contribuito alla fine della storia: “Sin da quando era all’interno della Casa il padre di lui e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti. Ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate, e ahimé sono qui per dirvi che non c’è mai stata… Non è vero che io e mia sorella Clarissa Selassié siamo stati unfollowate dal signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per certi motivi che non voglio esternare…”.

In che rapporti sono oggi? Maurizio Costanzo a Bortuzzo: “Che fine ha fatto la tua curiosa fidanzato?”

Ma in che rapporti sono rimasti oggi i due? Manuel Bortuzzo ha parlato nuovamente della sua relazione con la più giovane delle sorelle Selassié negli studi del Maurizio Costanzo Show. Il conduttore ha pizzicato il nuotatore con una domanda scherzosa: “Scusa, ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?“. Bortuzzo ha risposto con schiettezza: “L’ho lasciata, lei fa la sua vita e io la mia.

A vent’anni gli amori vanno e vengono“.

Un Costanzo, divertito e senza freni, ha poi aggiunto un’altra frecciatina alla principessa: “Le sarebbe piaciuto alla ragazza, fare la passerella”.

Nel corso del programma Bortuzzo ha poi parlato del profondo rapporto d’amicizia che lo lega ad Aldo Montano, ex schermidore italiano anche lui conosciuto dentro la Casa: “Mi è stato accanto sempre e il nostro legame è stupendo. Mi ha aiutato pure a passare l’aspirapolvere, io stavo davanti e lui dietro. Posso dire che tutto è stato così bello dal primo momento in cui abbiamo legato”.

