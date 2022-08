Uno di famiglia: trama, cast e trailer del film con Nino Frassica

Uno di famiglia è un film uscito nel 2018 al Cinema. La sceneggiatura si basa su una commedia ricca di equivoci tra un professore di dizione e le vicende di una famiglia malavitosa calabrese. arriva in prima serata su Canale 5 lunedì 29 agosto 2022.

Uno di famiglia: trama

Uno di famiglia è una commedia che racconta in chiave e con registro ironico la vita di una famiglia della malavita calabrese: in particolare vengono portati prima al Cinema e poi in tv i rapporti da un insegnante di ripetizioni e una famiglia della ‘ndrangheta.

La trama vede al centro la storia di Luca, un ex attore diventato insegnante di dizione ma incapace a farsi pagare dai suoi studenti. Uno dei suoi allievi, che lo pagano regolarmente, è Mario Serranò, un ragazzo che cerca di togliersi l’accento calabrese. Un giorno, mentre esce da casa sua, Mario viene quasi investito da un’auto in corsa, e Luca riesce a salvargli praticamente in tempo la vita, proprio davanti agli occhi di Angela, la zia del ragazzo.

Da quel momento Angela Serranò prenderà sotto la sua ala Luca, che comincerà a essere protetto dagli uomini di fiducia della famiglia di Mario: i Serranò sono infatti una potentissima Famiglia che tiene in mano le sorti della Capitale.

Uno di famiglia: cast

Protagonisti principali sono Luca e Zia Angela interpretati rispettivamente da Pietro Sermonti e Lucia Ocone. Nel cast anche Nino Frassica nel ruolo di Don Peppino Serranò. Di seguito il cast completo:

Pietro Sermonti : Luca

: Luca Lucia Ocone : Zia Angela

: Zia Angela Nino Frassica : Don Peppino Serranò

: Don Peppino Serranò Sarah Felberbaum : Regina

: Regina Moisé Curia : Mario

: Mario Neri Marcorè : Alfredo

: Alfredo Giampiero Judica : Stefano

: Stefano Massimo De Lorenzo : Carmine

: Carmine Antonio Cantafora: Cicciuzzo

Il trailer del film con Nino Frassica

LEGGI ANCHE: Meraviglioso Modugno 2022 a Polignano a Mare: ospiti e diretta tv dell’evento