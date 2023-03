Diletta Leotta è incinta (ma True-News.it lo sapeva già…)

Diletta Leotta aspetta un bambino. La giornalista sportiva ha dato l’annuncio della gravidanza con un video in cui si abbandona tra le braccia del compagno, Karius sulle note di “Fix You” dei Coldplay.

Diletta Leotta incinta: lo scoop di True-News.it

Da tempo la voce circolava sui social e sui media. True-News.it aveva anticipato la notizia già lo scorso 23 febbraio. Leotta l’ha confermata così: “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già?”. Per poi aggiungere: “Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, anche se ovviamente al momento il pancino è appena visibile. I due si frequentavano da mesi e circolavano voci, non solo sulla gravidanza di Diletta Leotta, ma anche su un possibile matrimonio. Di cui, per ora, non si parla. La conduttrice e il portiere tedesco del Newcastle si sono conosciuti a Londra, durante una cena organizzata da comuni amici ai primi di ottobre 2022. La scintilla tra Karius e la Leotta è scattata subito tanto che già pochi giorni dopo lui era in Italia a trovarla.

I commenti dei vip

Moltissimi i commenti e i like al post, tra cui quelli dell’ex calciatore Ciro Ferrara, dell’attrice Chiara Francini, l’ex miss Italia Eleonora Pedron, la showgirl Laura Barriales.