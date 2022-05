Dopo la fine del rapporto con Lulù, Manuel Bortuzzo riprende a frequentare la sua ex fidanzata Federica Pizzi? La voce su un ritorno di fiamma del nuotatore con la sua ex si sta facendo sempre più insistente.

Manuel Bortuzzo torna dall’ex fidanzata Federica Pizzi?

Manuel Bortuzzo, protagonista del grande Fratello Vip 6 diretto da Alfonso Signorini, potrebbe essere in procinto di tornare con la sua ex fidanzata Federica Pizzi.

Il rumors è sempre più insistente tra le varie pagine delle riviste di gossip e anche sui social si rincorrono le voci sui social su una possibile nuova relazione per il nuotatore.

Dopo la relazione andata male con Lulù Selassiè, però, sembra proprio che Manuel Bortuzzo voglia riavvolgere il nastro a prima della sua entrata al Grande Fratello. Federica Pizzi infatti, figlia del dentista del nuotatore, si è frequentata con Manuel fino al suo ingresso nella casa e pare che i due stavano insieme anche nel periodo in cui è avvenuta la sparatoria che ha cambiato la vita del ragazzo.

Manuel e Federica paparazzati insieme

Il riavvicinamento tra Manuel e Federica, però, pare non essere solo sulla carta. I due, infatti, sarebbero stati avvistati insieme lo scorso 25 aprile 2022 durante una festa in spiaggia ad Ostia con alcuni amici ma anche mentre Ambra Angiolini raccontava la storia del ragazzo dal palco del concertone del Primo Maggio. Sembra anche che ad essere favorevole ad un ritorno di fiamma tra i due ragazzi ci sia anche Franco Bortuzzo, papà di Manuel, che non è mai riuscito ad instaurare un buon rapporto con Lulù.