Berlusconi, ultime notizie sulle sue condizioni di salute: ecco com’è andata la notte

Berlusconi rimane in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. Ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dopo l’ultima notte trascorsa con parenti e amici stretti che non lo lasciano mai solo.

Berlusconi, ultime notizie sulle sue condizioni di salute

Silvio Berlusconi è ricoverato ancora in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele per ristabilire una corretta ossigenazione del sangue. Dalle poche parole del fratello Paolo, sembra che le condizioni stiano migliorando, anche se lievemente e lentamente.

Alberto Zangrillo ha fatto sapere che l’ex premier è malato da tempo di leucemia cronica. In una nota, infatti, ha rimarcato che “il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare – si legge in una nota di Alberto Zangrillo e Fabio Cicero, i medici del San Raffaele che hanno in cura l’ex premier e leader di Forza Italia, – e l’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo”. Nella stessa nota, inoltre, si specifica che si tratta di “leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta”.

Ecco com’è andata la notte

Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Esteri, ha fatto sapere come ha passato l’ultima notte il Cavaliere: “Il professor Zangrillo mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e sta reagendo positivamente alle cure”. “Ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Restiamo in costante contatto con la famiglia, ho sentito i figli, e anche Marta Fascina. Il modo migliore di stargli vicino per Forza Italia è lavorare e impegnarsi in vista delle elezioni amministrative ed europee, e dare il massimo. Adesso speriamo che torni a guidare il partito. Altre volte siamo stati preoccupati, come per l’intervento a cuore aperto, chissà cosa doveva accadere e poi è ancora lì”.

Tajani ha risposto anche a chi gli ha chiesto di un futuro senza Berlusconi nel partito. “Nessuno ha mai parlato di congresso o di dopo Berlusconi, Berlusconi grazie a Dio è ancora lì”. “Queste indiscrezioni sembrano un po’ iettatorie. Voglio smentire anche di fronte agli elettori che non c’è lite, nessuno scontro, nessuno spettro di congresso. Berlusconi tornerà ad essere la guida come sempre”.