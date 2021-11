Chi è Luca D’Alessio, figlio di Gigi d’Alessio, allievo ad Amici 2021

Chi è Luca D’Alessio? Il figlio del cantante neomelodico Gigi D’Alessio a settembre 2021 è stato stato ammesso come studente fra i banchi dell’accademia televisiva di Amici 21 condotto da Maria De Filippi.

Chi è Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio

Luca D’Alessio ha 18 anni ed è il figlio di Gigi D’Alessio. Ad Amici si è presentato col suo nome d’arte, LDA, forse per scrollarsi di dosso un cognome importante e cercare di crearsi un’identità ben precisa, che lo differenziasse da suo padre.

Luca, infatti, è il terzogenito del cantautore napoletano che è anche papà di Claudio e Ilaria, nati come Luca dal matrimonio con Carmela Barbato.

Luca D’Alessio è un cantante come il padre. Ha debuttato nel mondo della musica con il nome d’arte di LDA. Con papà Gigi ha un rapporto davvero speciale. Il cantautore, infatti, lo ha voluto come collaboratore per la realizzazione dell’album “Buongiorno”

In un’intervista, come riporta anche il sito Chi e che cosa, Luca ha spiegato perché ha scelto di debuttare nel mondo della musica con un nome d’arte:

“Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”.

Luca D’Alessio, allievo ad Amici 2021

Luca, in arte LDA, è entrato a far parte degli allievi della nuova edizione di Amici 2021. Luca è nel team di Lorella Cuccarini e si sta battendo per riuscire a entrare nella fase del serale di Amici, prevista per il 2022.