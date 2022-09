Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere: uscita, episodi, dove vedere in streaming e trailer

Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere: arriva la prima serie tv del famoso e conosciuto universo dei film di J.R.R. Tolkien. Non sarà un’unica stagione ma è stata già confermata una seconda con le riprese che inizieranno a breve.

Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere: uscita ed episodi

Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere: a partire dal 2 settembre 2022, sarà disponibile la serie tv tratta che si rifà proprio all’universo tanto apprezzato di J.R.R.

Tolkien. La prima stagione è composta da otto episodi e si conclude venerdì 14 ottobre. La serie è già stata riconfermata per una seconda stagione le cui riprese prendono il via nel mese di ottobre 2022 nel Regno Unito.

La storia si articolerà dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor. Ad essere protagonisti non saranno solo numerosi personaggi, ma anche diversi regni caratterizzati dai paesaggi più vari.

Particolare attenzione dovrà esserci per gli Harfoot, individui che appaiono allo spettatore come gli antenati spirituali degli Hobbit. C’è poi anche Galadriel, angelica presenza nel fiore della sua gioventù, la cui missione è sradicare ogni traccia del male che è costata molto vite durante la tirannia di Morgoth.

Dove vedere in streaming e trailer

La prima stagione della nuova serie tv è disponibile in esclusiva streaming su Prime Video negli oltre 240 Paesi raggiunti dal servizio.

“Non riesco a esprimere quanto io sia entusiasta di offrire al nostro pubblico nel mondo un nuovo viaggio attraverso la Terra di Mezzo!” – ha ammesso la Head of Amazon Studios Jennifer Salke in una dichiarazione- “I nostri talentuosi producer, il cast, i creativi e i team di produzione hanno lavorato incessantemente in Nuova Zelanda per creare questa storia maestosa e mai raccontata prima”.

