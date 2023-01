Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Chi è il rapper Shade

Chi è il possibile nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, tutto sul rapper Shade. Dopo la fine del tira e molla con Livio Cori, la cantante è pronta a voltare pagina. Secondo alcune voci la sua nuova fiamma è proprio l’artista torinese, apparso sulla sua pagina Instagram.

Anna Tatangelo, le voci sul nuovo fidanzato: il rapper Shade è la nuova fiamma?

Basta Livio Cori, si passa oltre. Dopo un tira e molla durato mesi, Anna Tatangelo ha chiuso definitivamente la sua storia con il rapper napoletano.

L’ex moglie di Gigi D’Alessio è infatti pronta ad un nuovo amore secondo le indiscrezioni di diversi giornali di gossip. “Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa.” -si scrive su Chi– “C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia”. Nessuna smentita, per il momento, dalla diretta interessata che, a quanto sembra, è tornata a sorridere al fianco di un nuovo fidanzato, un altro rapper.

Il settimanale Chi punta il dito contro Vito Ventura, in arte Shade, artista hip-hop torinese classe 1987.

Una teoria che nasce dall’inaspettata apparizione del rapper sul profilo Instagram di Anna Tatangelo. In occasione del 36esimo compleanno della cantante, infatti, Shade è sbucato nella sezione commenti di una foto dei festeggiamenti con un semplice “Auguri” seguito dalle emoticon di un cuore e di un cerotto. Anna ha risposto entusiasta con una valanga di cuoricini rossi. Per i fan basta e avanza: in molti sono già convinti che ci sia del tenero tra i due.

Chi è Shade, tutto sul rapper torinese di Bene, ma non benissimo

Nato a Torino il 10 dicembre 1987, Shade è un rapper di 35 anni, molto conosciuto nella scena hip-hop italiana.

Si è fatto conoscere nel 2017 grazie al brano Bene, ma non benissimo, finalista al Summer Festival e certificato doppio disco di platino a gennaio del 2018. La canzone ha raccolto ben 57 milioni di visualizzazioni su Youtube. Nel corso della sua carriera ha pubblicato tre album in studio e quindici singoli, tra cui Mai una gioia, Figurati noi, La hit dell’estate e il più recente Tori seduti, in collaborazione con J-Ax.